Vivo X70 Pro má mít velký AMOLED displej a procesor Dimensity 1200

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Vivo by mělo v brzké době představit novou řadu X70, do které má spadat i model X70 Pro, o němž informuje myfixguide.com. Chystaná novinka se totiž objevila v seznamu telefonů Google Play, my tak můžeme vidět nejen vzhled, ale známe též části výbavy. Zaujme velkým 6,59" Full HD+ AMOLED displejem s mírným zakřivením a 120Hz obnovovací frekvencí.

Výkon zajistí procesor Dimensity 1200, ke kterému se připojí 8GB RAM. Android 11 pak doplní nadstavba FunTouch 11.1. U rozměrů telefonu 160,4 × 75,5 × 7,7 mm zaujme především velmi malá tloušťka. Na zadní straně můžeme díky @OnLeaks vidět velmi výrazný modul s fotoaparáty a logem Zeiss. Bohužel však ani o jediném fotoaparátu nejsou prozatím známé podrobnosti. Na ty, i na informaci ohledně termínu představení, si tak budeme muset počkat.