Vivo V23 dostalo Android 14 ještě dříve, než bylo slibováno

Server gsmarena.com informoval o tom, že Vivo V23, které debutovalo už více než před dvěma roky s Androidem 12, aktuálně obdrželo Android 14 a s tím spojenou nadstavbu Funtouch OS 14. Aktualizace vyžaduje stažení 5,5 GB dat a přináší velké množství novinek. Připomenout přitom můžeme, že jde o telefon střední třídy, který zaujal zády měnícími barvu, duální selfie kamerkou nebo 12 GB RAM a velkým úložištěm. V době jeho představení se měřil například se Samsungem Galaxy A53 či OnePlus Nord2.

Vivo se přitom u nadstavby Funtouch OS 14 zaměřuje na zjednodušení správy paměti, multitasking, personalizaci, soukromí a zabezpečení. Také nabízí nové nástroje na úpravu videa a poskytuje více prostoru pro kreativitu a flexibilitu. Pokud vás zajímá vše, co tato nadstavba přináší, můžeme vám doporučit náš dřívější článek.

Vivo V23 Pro which was released in Jan 2022 with Android 12 out of the box received the Android 14 update 🙌🏼 pic.twitter.com/Mt78JfgvvU