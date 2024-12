Vivo příští rok pravděpodobně uvede novou podznačku

Jistě jste si také všimli, že čínští výrobci chytrých telefonů s oblibou vytvářejí různé podznačky pro různé oblasti trhu, jak dokládá například Redmi, Poco či iQOO a další. Nyní díky smartprix.com zjišťujeme, že Vivo zjevně pracuje na další podznačce po iQOO.

Exclusive: Jovi – Vivo’s Next Sub-Brand? Three Devices Spotted on GSMA Records https://t.co/vG1fT3VmGx #Jovi #JoviV50 #5G