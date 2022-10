Víme první! iStyle zřejmě brzy otevře první Apple Premium Partner prodejnu v ČR

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Prodejnu Apple Store sice v České republice stále ještě nemáme, i přesto že se o ní delší dobu spekuluje, zato tu máme více Apple Premium Reseller, případně Apple Authorized Reseller prodejců. To však stále není plnohodnotný Apple Store. Dalším mezistupněm s vyšší kvalitou jsou prodejny Apple Premium Partner, které do této doby v České republice chyběly. To se však brzy může změnit, jak napovídá nově připravovaná prodejna v obchodním centru Westfield Chodov.

Prodejna iStyle – Apple Premium Partner se momentálně nachází téměř zcela přesně naproti původní prodejně iStyle – Apple Premium Reseller, dle plánku nákupního centra Westfield Chodov však půjde o prodejnu větší. Aktuálně si lze na plakátech všimnout nového označení (Apple Premium Partner) a rovněž loga iStyle. Prozatím však není jisté, kdy se prodejna oficiálně otevře. Nutno podotknout, že až do této doby se žádná prodejna tímto logem nechlubila, proto jde o zásadní signál, že se bude opravdu jako první pyšnit statusem Apple Premium Partner.

Apple uděluje tento status pouze prémiovým prodejcům, detailně ověřuje znalosti vyškolení zaměstnanců, a to i formou speciálních školení. Jedná se o finální předstupeň ke klasickému Apple Store, pokud vyžadujete maximální servis na jednom místě, tedy od nákupu až po případnou reklamaci. Apple klade rovněž vysoké nároky na obrat prodejce. Prodejny s tímto statusem musí projít o ověřením ze strany Applu, který mluví i do takových drobností, jako je rozmístění produktů po prodejně. Podobný typ prodejny existuje již pár týdnů například ve Švýcarsku (společnost DQ Solutions), i ve světě jde totiž o nový typ statusu.

Lze předpokládat, že další prodejci nebudou chtít zůstat pozadu. Již nějakou dobu se spekuluje, že dalším prodejcem se statusem Apple Premium Partner bude iWant (Smarty) v Praze.