Velikán ve všech směrech. Testujeme Motorolu Moto G60

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Na redakční test dorazila Motorola Moto G60, která na českém trhu představuje pomyslnou solidní střední třídu za dobré peníze. Přesto dokáže zaujmout hned na několika frontách. V malém prodejním balení nás výrobce příjemně potěšil silikonovým ochranným pouzdrem, se kterým se na zadní straně zaoblený telefon i pohodlněji drží. Samotná Motorola Moto G60 je výrazně protáhlá, ale nijak široká.

Telefon by mohl oslovit všechny, kteří hledají co největší displej, protože úhlopříčka se zastavila až na 6,8". Pokud čekáte, že se výrobce soustředil jen na velikost a více neřešil, mýlíte se. Vaše oči spočinou na IPS panelu s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvenci. Displej je skvěle čitelný venku i z ostrých úhlů. V rámci své třídy patří jednoznačně k těm nejlepším.

Působivý je i hlavní fotoaparát, který má vysoké 108megapixelové rozlišení a budeme se mu ještě věnovat. Společnost mu dělá již o poznání obyčejnější ultraširokoúhlý objektiv s 8 megapixely a 2megapixelová portrétní kamerka.

Pokud vás neoslovil displej ani fotoaparát, pak už to musí klapnout s baterií s kapacitou 6 000 mAh. To je jednoznačný nadprůměr, a to i s ohledem na velký displej. I při náročnějším používání nebudete nabíjet dříve než každý druhý den. Tři dny bez nabíječky pak nejsou ničím nereálným. Nabíjení nicméně bleskové není, podporován je standard Quick Charge 4 a výkon 20 W. Nabití zcela vybité baterie zabere téměř 2,5 hodiny.

Motorolu Moto G60 v redakci nadále testujeme. Pokud vás o ní něco zajímá, zeptejte se nás přímo v diskuzi pod tímto článkem.