Na český trh přichází Motorola Moto G60. Má opravdu velkou baterii

Fotografie: Motorola

V dubnu Motorola představila Moto G60. Ačkoliv to mohlo vypadat, že se jí už nedočkáme, opak je pravdou. Do nižší střední třídy se dostává poměrně zajímavý mobil, který uspokojí ty, kteří hledají co největší displej. Těšit se můžete na 6,8palcový IPS panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará Snapdragon 732G a 6GB operační paměť. Pro vaše data je připravena 128GB interní paměť a samozřejmostí je Android 11.

Motorola G60 nabízí 108Mpx fotoaparát, přičemž jde o populární senzor Samsung ISOCELL HM2. Dále najdeme ve fotovýbavě 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2Mpx bokeh senzor, výčet zakončuje 32megapixelová selfie kamerka. Velkým lákadlem by měla být baterie s kapacitou 6 000 mAh.

Na českém trhu se nadějná novinka v podobě Motoroly Moto G60 začíná prodávat za 5 999 Kč.