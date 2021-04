6 000mAh baterie, 120Hz displej a Snapdragon 732G. Nejen to nabízí nové Moto G60 a G40

Motorola dnes představila dvojici novinek mířících na indický trh. Oba smartphony se chlubí 120Hz IPS LCD panelem, 6 000mAh baterií i dostatečně výkonným Snapdragonem 732G.

#GoBeyond ordinary with the all-new #motog60! Grab yours at just ₹17,999 and get an instant ₹1500 off using ICICI bank cards & EMI transactions. Sale begins 27th Apr, 12 PM on @Flipkart. https://t.co/vwZvyh5YrV