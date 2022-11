Vánoční tarifní bomba od O2? Za 549 Kč získáte neomezené volání a 10 GB dat

Fotografie: Pixabay

Operátor O2 přispěchal s ještě jednou vánoční nabídkou, která doplňuje již dříve oznámené výhody. Tentokrát jde o zdánlivě nový tarif, který však již dobře známe. Jedná se o tarif FREE+ Bronzový, který je však nyní zvýhodněn slevou 150 Kč a vyjde na 549 Kč měsíčně. Za tuto cenu získáte neomezené volání a SMS do všech sítí + navrch 10 GB dat. Nijak limitována není rychlost a využívat můžete v místech pokrytí i síť 5G. Důležité rovněž je, že sleva není dočasná, ale po sjednání už budete vždy platit 549 Kč měsíčně.

Tarif je určen novým zákazníkům, kteří si službu zřizují, případně přecházejí od jiného operátora. Podmínkou získání zlevněného tarifu je též sjednání na webových stránkách operátora a současně to musíte stihnout do konce tohoto roku, tedy do 31. 12. 2022.

Každý nový zákazník, který si sjedná tarif FREE+ Bronzový, obdrží také tisicikorunový slevový poukaz na vybrané telefony či příslušenství, který lze využít skrze aplikaci Moje O2 na kartě O2 Radosti.