V aplikaci Facebook se objeví tmavý režim i sekce pro koronavirus

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Server 9to5google.com přinesl nové informace o chystaných funkcích, které by se měly objevit v aplikaci Facebook. V prvé řadě jde o tmavý režim, na který někteří uživatelé čekají dlouhé měsíce. Dozvídáme se, že by měl fungovat současně s tmavým režimem v Androidu, to znamená, že by se i aplikace přepnula do tmavých odstínů, pokud byste měli aktivní tmavý režim, nebo může být v černé pouze Facebook a nikoliv celé prostředí. Na screenshotech lze vidět, že aplikace bude využívat černou a šedou.

Tmavý režim ve Facebooku pro Android

Další funkce, která by se v aplikaci pro Android měla objevit, je sledování lokálního vývoje koronavirové nákazy. Na jednu stranu jde o celkem zbytečné zvětšování aplikace o nesouvisející informace, na straně druhé získáte pomocí grafů přehled o nových a celkových případech a stručně také informace o globálním vývoji nakažených. V tuto chvíli bohužel není info o tom, kdy novinky Facebook skutečně veřejně nasadí.

