Ušetřete na novém Xiaomi až 5 500 Kč. Bestseller seženete už za 10 990 Kč

Vlajkový výkon jen za 10 990 Kč
Nová řada Xiaomi 15T přináší výbavu, kterou byste čekali spíš u telefonů za víc než dvacet tisíc. Hlavními lákadly nových Xiaomi 15T a 15T Pro jsou bezesporu foťáky s optikou Leica. U vyššího modelu se úplně poprvé setkáme i s novým 50Mpx periskopickým teleobjektivem s 5x optickým zoomem, což oceníte třeba při focení památek nebo momentek, které se nachází dál od vás. Kromě foťáků se modely mohou pyšnit i vlajkovým čipsetem Dimensity 9400+, anebo velkou 5 500mAh baterií s podporou rychlého 90W nabíjení.
Úplně nejvýhodněji teď pořídíte Xiaomi 15T Pro, na který uplatníte ten nejvyšší cashback 3 500 Kč. Pokud využijete i výkupní bonus, vyjde na pouhých 14 490 Kč místo jeho běžné ceny 20 990 Kč. U základních 15T modelů na vás čeká cashback 2 500 Kč, takže i ty vychází skvěle.
Ceny modelů po odečtení casbacku a bonusu:
- Xiaomi 15T 256GB za 10 990 Kč (původně za 14 990 Kč)
- Xiaomi 15T 512GB za 12 990 Kč (původně za 16 990 Kč)
- Xiaomi 15T Pro 256GBza 14 490 Kč (původně za 18 990 Kč)
- Xiaomi 15T Pro 1TB za 17 990 Kč (původně 23 490 Kč)
Po nákupu telefonu máte 14 dní na registraci zde. Následuje až 21denní schvalovací lhůta, po které vám automaticky přijde bonus na účet, který jste při registraci uvedli.