mobilenet.cz na sociálních sítích
2. kolo Hlasujte v anketě tech awards 2025 — zvolte nejlepší smartphone a wearable roku

Ušetřete na novém Xiaomi až 5 500 Kč. Bestseller seženete už za 10 990 Kč

PR článek
Ušetřete na novém Xiaomi až 5 500 Kč. Bestseller seženete už za 10 990 Kč
Fotografie: Mobil Pohotovost

Právě startují dva týdny, kdy můžete pořídit bestseller od Xiaomi supervýhodně. Při nákupu novinek Xiaomi 15T a 15T Pro se vám totiž vrátí až 3 500 Kč zpět ve formě cashbacku. Aby toho nebylo málo, u Mobil Pohotovosti můžete navíc využít i výkupní bonus a ISIC slevu, díky čemuž cena novinek klesne na rekordně nízkou laťku, a vy tak ušetříte až 7 144 Kč. Akce platí od dnešního dne a končí 2. listopadu, anebo vyprodáním zásob, proto se nevyplatí čekat.

Vlajkový výkon jen za 10 990 Kč

Nová řada Xiaomi 15T přináší výbavu, kterou byste čekali spíš u telefonů za víc než dvacet tisíc. Hlavními lákadly nových Xiaomi 15T a 15T Pro jsou bezesporu foťáky s optikou Leica. U vyššího modelu se úplně poprvé setkáme i s novým 50Mpx periskopickým teleobjektivem s 5x optickým zoomem, což oceníte třeba při focení památek nebo momentek, které se nachází dál od vás. Kromě foťáků se modely mohou pyšnit i vlajkovým čipsetem Dimensity 9400+, anebo velkou 5 500mAh baterií s podporou rychlého 90W nabíjení.

Úplně nejvýhodněji teď pořídíte Xiaomi 15T Pro, na který uplatníte ten nejvyšší cashback 3 500 Kč. Pokud využijete i výkupní bonus, vyjde na pouhých 14 490 Kč místo jeho běžné ceny 20 990 Kč. U základních 15T modelů na vás čeká cashback 2 500 Kč, takže i ty vychází skvěle.

Ceny modelů po odečtení casbacku a bonusu:

Po nákupu telefonu máte 14 dní na registraci zde. Následuje až 21denní schvalovací lhůta, po které vám automaticky přijde bonus na účet, který jste při registraci uvedli.

Související články
Nejčtenější články