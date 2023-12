Unikají evropské ceny Samsungů Galaxy S24. Meziročně zřejmě ušetříme

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Samsung by dle dostupných informací měl 17. ledna představit očekávanou řadu Galaxy S24. O ní už je známa celá řada informací, například takřka kompletní specifikace.

Největší diskuze se patrně vedou o procesoru, neboť Samsung pravděpodobně z části vsadí na vlastní Exynos. Informátor WigettaGaming odhalil, že procesor Exynos 2400 by měl mít model Galaxy S24 a zřejmě i Galaxy S24+. Pouze Galaxy S24 Ultra nabídne Snapdragon 8 Gen 3 v úpravě pro řadu Galaxy. Výjimkou pak budou trhy USA a Kanada, kde nabídnou všechny verze procesor od Qualcommu.

Zajímavější informace zveřejnil galaxyclub.nl a týkají se cen na evropských trzích. Zdá se totiž, že Samsung hodlá meziročně zlevnit, a to především u dvou základních variant, tedy Galaxy S24 a Galaxy S24+. Uniklé ceny jsou v eurech, avšak mohou ledacos naznačovat. Pro větší přehled jsme je tedy v tabulce níže převedli na koruny dle aktuálního kurzu a přidali startovací ceny řady Galaxy S23 na českém trhu. Rázem vyšlo najevo, že pokud by se tyto ceny potvrdily i na českém trhu, meziročně by došlo v některých případech ke zlevnění i o více než tisíc korun.