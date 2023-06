Uhodnete, na kolik % průměrné roční mzdy vyjde nákup iPhonu v ČR a USA?

iPhony lze s drobnou výjimkou cenově dostupnějšího modelu SE považovat za dražší (prémiové) telefony, a tak jsme svědky nejrůznějších porovnávaní cen na jednotlivých trzích. Jedno z takovýchto srovnání připravili i ve World of Statistics, kde se rozhodli porovnat, na kolik procent roční průměrné mzdy vyjde nákup nového iPhonu 14 Pro v základním paměťovém 128GB provedení za doporučenou cenu 33 490 Kč.

How much of a yearly salary you need to spend to afford an iPhone 14 Pro 128GB:



🇨🇭 Switzerland: 1.8%

🇺🇸 United States: 2.0%

🇸🇬 Singapore: 2.0%

🇦🇪 United Arab Emirates: 2.8%

🇦🇺 Australia: 2.9%

🇨🇦 Canada: 3.0%

🇭🇰 Hong Kong: 3.2%

🇳🇴 Norway: 3.3%

🇳🇿 New Zealand: 3.5%

🇳🇱 Netherlands:…