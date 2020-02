O tom, že Češi milují slevy a akce netřeba dlouze polemizovat. To si uvědomil i obchodní řetězec Kaufland, který 12. února spustil věrnostní program spolu s věrnostní kartou Kaufland Card. Právě věrnostní karta má přinést nejen slevy šité na míru, ale také různé slevové kupóny a soutěžit se má i o hodnotné ceny. Aby Kaufland celou akci náležitě podpořil, až do 29. února se bude soutěžit o automobil značky Škoda.

Tři rohlíky a jedno auto? Tak to si jen načtěte svoji Kaufland Card

Jak si Kaufland Card pořídit?

V dnešní době by překvapilo, kdyby nově zaváděná forma věrnostního programu nebyla z větší části digitalizovaná, k tomu se nakonec uchýlil i Kaufland, a to i přesto, že cílová skupina nemusí vždy vlastnit chytrý telefon. Tak či tak, nejrychlejší cesta ke Kaufland Card vede skrze aplikaci, která je zdarma k dispozici pro Android i iOS. Výhodou je, že uživatel nemusí instalovat další aplikace, Kaufland Card je totiž součástí ověřené aplikace Kaufland, ve které mimo jiné naleznete i nejbližší prodejny, aktuální akce, nákupní seznam a také různé recepty.

Stáhnout Kaufland - akce a recepty

K založení Kauland Card slouží prostřední ikona se logem programu. Zde jste v první řadě informováni o akcích, které si budete moci s Kaufland Card dopřát, a zároveň se zde proklikáte až k registračnímu formuláři. Registrovat se můžete skrze mail i telefon. K přihlášení můžete využít i Facebooku, Googlu nebo Twitteru, registračnímu formuláři se však stejně nevyhnete.

Aplikace vyžaduje uvedení celého vašeho jména, data narození a místa bydliště. Pokud využijete registraci přes telefon, nevyhnete se ani zaznamenání telefonního čísla. Údajů chce Kaufland poměrně hodně, ospravedlňuje to snad jen fakt, že by je Kaufland využil jen v případě výhry v některé ze soutěží. Po dokončení registračního formuláře se vaše karta objeví pod speciální záložkou přímo uprostřed hlavního panelu.

S jednou digitální kartou můžete propojit až 5 klasických plastových karet, které získáte přímo v obchodě. V momentě převzetí jsou karty neaktivní, musíte je buď aktivovat novou registrací, nebo přidružit k vaší digitální kartě v aplikaci. To se hodí pro větší rodinu, která bude nakupovat vždy na jeden bodový účet. Trochu komplikovanější to je, pokud nemáte chytrý telefon, případně aplikaci nechcete využívat. V takovém případě si sice můžete pořídit klasickou plastovou kartu a tu aktivovat, například hned na tabletu na prodejně, ovšem nebudete sbírat bonusové body. Budete však moci využívat slevy na různé produkty dle aktuální letákové nabídky.

Postup registrace

Suma sumárum, plně můžete využít výhod jen s aplikací s digitální kartou v telefonu, pokud se však rozhodnete jen pro plastovou kartu, získáte jen nárok na letákové slevy. Kaufland však pracuje i na možnosti, že do budoucna by i majitelé pouze plastové karty získali nárok na všechny slevy, stejně jako uživatelé s digitální kartou. V každém případě musíte digitální/plastovou Kaufland Card vždy předložit v průběhu nákupu, zpětně již uplatnit nelze.

Co s Kaufland Card přináší?

Přímo v záložce Kaufland Card naleznete přehled o vašem bodovém kontě (100 Kč = 1 bod) a počet aktivních kupónů, které Kaufland přidává průběžně a zároveň je „šije“ daným zákazníkům na míru.

K tomu však musíte Kauflandu udělit souhlas v profilu v záložce nastavení – Kaufland Card – personalizované nabídky. Pokud tento souhlas odejmete, Kaufland vám kupóny nenabídne vůbec. Kupóny bude Kaufland omezovat, například počtem uplatnění, případně dny, kdy budete moci daný kupón uplatnit. V momentě, jakmile načtete vaši Kaufland Card a budete mít v košíku zboží, které je v akci, sleva se odečte automaticky. Kromě kupónů můžete ušetřit i na dalších produktech z letákové nabídky, a to pár procent více. Kaufland je bude označovat v letáku i v obchodě.

S Kaufland Card můžete ušetřit i na letákových nabídkách

Kromě slev a kupónů bude chtít Kaufland využívat také body, které sbíráte při nákupu, přičemž 1 bod získáte za každou utracenou stokorunu. Prozatím není jasné, zda budete možné body směnit například při různých akcích, nebo získáte nějaký produkt zdarma, ovšem Kaufland brzy představí konkrétnější nabídku. Prozatím slibuje možnost získat další kupóny.

Co už ovšem víme nyní, je, že obchodní řetězec bude pořádat také nepravidelné soutěže. Aktuálně Kaufland podporuje akci soutěží o Škodu Karoq. Stačí nakupovat co nejčastěji, až do 29. února, kdy soutěž končí. Svoji šanci zvýšíte, když budete nakupovat každý den, více nákupů v jeden den vám ale nijak nepomůže.

Nezapomeňte na vaši Kaufland Card

I když start Kauland Card proběhl s velkou doprovodnou akcí, na některé funkce si budeme muset počkat. Prozatím není jasné, za co bude možné směnit nasbírané body a stejně tak není příjemná situace ohledně nejednotných podmínek. Jinak řečeno, pokud si nepořídíte digitální kartu, nemůžete využít všech výhod. Nicméně Kaufland slibuje, že i na tom v budoucnu zapracuje.

Využijete výhod Kaulfand Card, nebo podle vás jde o další zbytečnou slevovou kartu?