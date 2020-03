Tmavý režim v Obchodě Google Play se začne šířit na všechny smartphony

Tmavý režim je bezesporu velké téma poslední doby, zvláště pak kvůli narůstajícímu podílu telefonů s OLED displeji. Situaci také pomáhá Google, který tmavý režim aktivně implementuje do svého software, například Gmailu nebo prohlížeče Chrome.

Paradoxně, nejrozšířenější aplikace, která je nezbytným vybavením drtivé většiny telefonů s Androidem – Obchod Google Play – zůstávala tak trochu stranou. Možná proto, že kromě úvodního nastavování telefonu v ní pak uživatelé netráví tolik času. Nicméně samotný Google ohlásil, že nyní bude tmavý mód dostupný pro všechny.

📢📢 #DarkTheme on Google Play is now available on any @Android device! Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd