Desktopové vyhledávání Googlu se konečně naučilo tmavý mód

Fotografie: Walling, unsplash.com

Už od svého vzniku si stránka vyhledávače Google udržuje přísně minimalistický vzhled. Na konci devadesátých let, kdy se většina portálů a vyhledávačů vydala úplně opačným směrem, to byl zajímavý přístup, který vydržel až do dnešních dní. Má to ale jednu nevýhodu – spoustu bílé barvy. Když byly u osobních počítačů ještě dominantní CRT monitory, přemýšlelo se, kolik energie se tak zbytečně spotřebuje. S příchodem LCD tento problém zmizel a znova se vynořil až s displeji typu OLED na mobilních zařízeních.

Nejde jen o otázku spotřeby energie, velká bílá plocha je nepříjemná i v případě, že chcete pracovat v noci. Proto je překvapivé, že tmavý mód dorazil na desktopy až nyní. Pokud patříte mezi uživatele, kterým Google tuto možnost zpřístupnil, pak se vám v nastavení pod ozubeným kolečkem objeví nová položka, jak to ukazují obrázky na thenextweb.com.

Tmavý mód nevyužívá černou, ale tmavě šedou, jak je zvykem. Do ní se zahalí nejen hlavní stránka, ale i výsledky vyhledávání. Nový vzhled působí velice esteticky a i z tohoto hlediska je zajímavou alternativou všudypřítomné bílé. Ocení jej tak nejenom majitelé OLED displejů a „noční ptáci“.