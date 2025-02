O2 vylepšuje tarify NEO o službu Connect. Ceny jsou bohužel stále vysoké

Fotografie: O2

Změny u operátora O2, zdá se, neberou konce. Po včerejším oznámení služby Oneplay, která se týká zákazníků O2 TV, se proměny dotknou i mobilních tarifů NEO. Vše proběhne od 10. března 2025, avšak neočekávejte nic vyloženě zásadního.

Nejzajímavější novinka se nazývá O2 Connect a v jednoduchosti nabídne možnost využívat celý váš tarif v dalších chytrých zařízeních. Jde například o tablet či chytré hodinky, kdy nepotřebujete zřizovat zbytečně další tarif. Vše si zařídíte jednoduše v aplikaci Moje O2, kde si zvolíte, jaké zařízení chcete připojit a objednáte si SIM kartu nebo eSIM. Jedno zařízení operátor nabízí bezplatně k tarifu, za další dvě si O2 účtuje 99 Kč. Jakmile budete SIM kartu mít, stačí ji vložit nebo nahrát do zvoleného zařízení a automaticky se připojí k síti, stejně jako váš mobil.

Do tarifů nově přibývá také služba O2 Security, která automaticky pomáhá chránit všechna připojená zařízení uživatelů před online hrozbami. „Protože nám záleží na tom, aby byli naši zákazníci v bezpečí, přidali jsme do nabízených mobilních i internetových tarifů službu O2 Security,“ říká Silvia Cieslarová. Ta pomáhá chránit zařízení uživatelů a data v nich před online hrozbami, jako jsou zavirované stránky, podvodné e-shopy nebo e-maily.

Funkci O2 Connect a službu O2 Security automaticky získávají také zákazníci s tarify pro mladé O2 YOU. „Studovat, pracovat i bavit se odkudkoli online pro ně tak bude díky sdíleným datům jednodušší než dříve. Využít je budou moci třeba v tabletu nebo notebooku, na cestách i na přednášce, když zrovna vypadne WI-FI připojení,” doplňuje Silvia Cieslarová.

Podoba tarifů O2 NEO od 10. března 2025

Strategie O2 je poměrně očividná. Namísto zlevnění tarifů, které by bylo potřebné jako sůl, došlo k přidání nových služeb. O2 Connect někdo ocení, O2 Security už zřejmě příliš ne. Co je však zásadní, jistá skupina uživatelů z novinek nebude mít vůbec nic. Ceny se totiž vůbec nezměnily a začínají na 599 Kč za tarif O2 NEO Modrý, který nabízí pouze 4GB datový balíček. Na opačném konci je tarif O2 NEO Platinový, který má jako jediný zcela neomezený internet, ale vyjde již na 1 349 Kč. S cenami jde samozřejmě hýbat, a to například slevou se službou Unity, nebo slevou za službu O2 Spolu, která odmění zákazníky za využívání více služeb současně.

Jak jsme zmínili úvodem, inovované tarify vejdou v platnost 10. března, stávající zákazníky bude na ty inovované tarify operátor převádět postupně a o všem je bude s měsíčním předstihem informovat.