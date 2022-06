Testujeme Sony Xperii 1 IV s unikátním teleobjektivem a skvostným 4K displejem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Sony nás již několik let zásobuje špičkovými modely řady 1, které se chlubí 4K zobrazovacím panelem, variabilní fotovýbavou i unikátním vzhledem. Zbrusu nová Sony Xperia 1 IV, která dorazila k nám do redakce, však posouvá vše zmíněné ještě o třídu výš. Jaké jsou naše první dojmy?

Povědomé tvary a vylepšená haptika

Sony Xperia 1 IV zůstává věrná designu svých předchůdců, který se vyznačuje podlouhlým tělem (kvůli displeji s poměrem stran 21:9) a přítomností dedikovaného tlačítka fotoaparátu či 3,5mm jacku. Přítomna je stále rovněž krytka slotu pro SIM, do něhož lze vložit i paměťovou kartu, což dává Xperii 1 IV další plusové body. Co je naopak nové, to je haptika, která se dočkala podstatného vylepšení. Ačkoliv lze vibrační odezvu popsat jen velmi obtížně, působí „jistěji“ a také prémiověji.

Za velmi povedené považuji rovněž fialové barevné provedení s matným povrchem, díky čemuž je na zádech telefonu prakticky nemožné zanechat otisky. Na závěr dodám, že neschází ani dvojice certifikací zvýšené odolnosti IP68 a IP65.

4K displej, vyšší jas

Ihned po zapnutí telefonu jsem zaznamenal rovněž podstatně vyšší jas 4K displeje, výrobce konkrétně uvádí až o 50 % vyšší hodnotu maximální svítivosti. Jedná se tak o velmi příjemnou (a především) praktickou inovaci, neboť si mohou nyní uživatelé vychutnat nejen 4K zobrazovací panel bez výřezů či maximální 120Hz obnovovací frekvenci, ale i špičkovou čitelnost na přímém slunci. V rámečcích na horní a spodní straně displeje se poté nachází vylepšené hlasité reproduktory, které hrají kvalitně i na nejvyšší hlasitost a nechybí jim ani solidní basová složka.

Optický zoom v rozsahu 85 až 125 mm

Sony představilo u Xperie 1 IV unikátní teleobjektiv, který zprostředkuje optický zoom v celém rozsahu mezi 85 a 125mm ohniskové vzdáleností (u předchozí generace a ostatních telefonů se jedná o digitální přiblížení). Jedná se tak vůbec o první typ tohoto zoomu u smartphonů. Ve fotoaplikaci je pak tento rozsah vyznačen podlouhlým tlačítkem s označením 3,5× a 5,2× (úroveň přiblížení, jakožto ekvivalent ohniska).

Nejen na unikátní teleobjektiv s 12Mpx rozlišením, 1/3,5" snímačem, OIS a automatickým ostřením se zaměříme v samostatném fotočlánku, který pro vás připravujeme. Xperia 1 IV totiž disponuje rovněž hlavním 1/1,7" snímačem s 12Mpx rozlišením a OIS či 12Mpx ultraširokoúhlým objektivem s automatickým ostřením, který tak zastoupí i makro kamerku.

Ptejte se, co vás zajímá

Pokud vás ohledně nové Xperie 1 IV cokoliv zajímá, pište nám dotazy do komentářů. Zodpovíme je buď přímo v komentářích, případně v klasické recenzi.