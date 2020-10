Testujeme Huawei P Smart 2021. Telefon pro příští rok, který postrádá výkon i NFC

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Huawei se již zřejmě vidí v roce následujícím, alespoň to evokuje potichu představená novinka P Smart 2021. Tato řada je několik posledních let vyčleněna pro telefony nižší střední třídy a v podstatě hledíme na přímého nástupce předloňského Huawei P Smart 2019. V této souvislosti je nutné říci, že novinka výrazně narostla a je také těžká. Hmotnost přes 200 gramů je u cenově dostupných telefonů poměrně neobvykle vysoká.

Na test mobil dorazil ve vcelku líbivé temně zelené, ale sáhnout můžete také po zlaté či konzervativní černé. Minimálně u zeleného odstínu vás budou trápit otisky prstů, které jsou na telefonu okamžitě vidět a jejich vyčištění zabere dost času. Telefony Huawei jsou si často podobné jako vejce vejci, P Smart 2021 ale poznáte dle modulu zadních fotoaparátů. Je poměrně velký a ukrývá čtyři čočky. Líbí se mi také, že takřka nevystupuje nad okolní povrch. Na druhou stranu je potřeba říci, že Huawei P Smart 2021 je převlečný Huawei Y7a, který se nabízí mimo Evropu.

Hlavní fotoaparát disponuje 48 megapixely, nicméně fotí skládáním čtyř snímků do jednoho, výsledkem tak bude snímek ve 12 megapixelech. Doprovází jej ultraširokoúhlý fotoaparát s 8 megapixely a 120° záběrem. Nakonec je tu duo zbytečných fotoaparátů a jak správně tušíte, jde o makro a portrétní snímač, oba s nízkým rozlišením 2 Mpx. Prostředí je svěřeno do rukou Androidu 10 a nadstavby EMUI 10.1.1, přičemž bezpečnostní záplaty jsou platné k 1. srpnu 2020. Už vás asi nepřekvapí, že telefonu chybí Google služby a také je nutné zapomenout na pohodlné využívání Google aplikací. Možná to dokážete překousnout a trápily by vás jen nefunkční bezkontaktní platby. V případě P Smartu 2021 vězte, že nemusí, jelikož novinka NFC preventivně vůbec nenabízí.

Poměrně nemilé překvapení se skrývá pod kapotou, kde se Huawei rozhodl recyklovat procesor Kirin 710, tentokrát s přídomkem „A“. Ten opravdu výkonem neoslní, příliš nenadchne ani 4GB operační paměť. S touto kombinací ve své třídě Huawei parádu rozhodně neudělá. 128GB úložiště je naopak velice slušné a potěší i slot pro paměťové karty.

Pokud výrobce někde mezigeneračně vylepšoval, je to baterie, která má kapacitu 5 000 mAh a máme zde jasnou naději, že bychom se mohli přiblížit ke dvoudenní výdrži. Opětovné dočerpání energie by navíc nemělo být nijak zdlouhavým procesem díky podpoře 22,5W nabíjení, přičemž potřebný adaptér najdete již přímo v balení společně s telefonem.

Huawei P Smart 2021 se již prodává na českém trhu za 5 499 Kč, což není vyloženě málo a konkurence je v těchto vodách velice nepříjemná. Prosadit se tak pro Huawei bude opravdu obtížné a s ohledem na přešlapy ve výbavě možná i zcela nemožné. Pokud vás o novince od Huawei cokoliv zajímá, zeptejte se nás přímo v diskuzi pod článkem. V následujících dnech pro vás totiž připravujeme tradiční podrobnou recenzi.