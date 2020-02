Telefony Samsung Galaxy dnes obdržely mysteriózní notifikaci Find My Mobile

Pokud vlastníte některý z telefonů Galaxy od Samsungu, možná jste dnes zaznamenali podivnou notifikaci aplikace Find My Mobile. Tato mysteriózní notifikace, která se objevila i na našem redakčním Samsungu Galaxy S10 Lite, obsahovala velmi krátké sdělení v podobě dvou jedniček umístěných pod sebou. Při pokusu notifikaci otevřít jednoduše zmizela. Identické oznámení přitom hlásí množství dalších uživatelů po celém světě.

Samsung just blasted the entire world with a bogus notification. Here's mine. pic.twitter.com/X7P0GlcZzg — Rafael Rivera (@WithinRafael) February 20, 2020

Anyone else get that find my mobile push notification that just about gave me a heart attack?



Jesus christ Samsung — Josh Broom (@BroomDoom) February 20, 2020

Aw shit I got this weird "find my mobile" notif and my dumb ass clicked on it and nothing happened but I'm lowkey creeped out now — Heaven's lust (@SusetheViktoria) February 20, 2020

Samsung však rozhodně není prvním ani posledním výrobcem, který rozeslal takovýto druh notifikace. Minulý rok se například něco podobného povedlo OnePlus. Pravděpodobně se jedná pouze o interní test funkčnosti vyhledávací služby.

Oficiální vyjádření společnosti Samsung:

„Oznámeni bylo neúmyslně odeslané na omezený počet zařízení Galaxy. Ubezpečujeme naše uživatele, že toto upozornění žádným způsobem neovlivní jejich zařízení. Zároveň se omlouváme našim zákazníkům za nepříjemnosti, které jim to mohlo způsobit, a zajistíme, aby se podobný incident v budoucnosti neopakoval.““