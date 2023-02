TCL představuje trojici dostupných telefonů

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Pokud chytrý mobilní telefon využíváte jen sporadicky a nemusíte mít ty nejlepší parametry na trhu, pak jsou smartphony TCL 403, 405 a 406 zajímavou nabídkou, i když máte jenom omezený rozpočet.

TCL 403 – naprostý základ

Telefon TCL přináší jen to nejnutnější, co smartphone dělá smartphonem. V plastovém těle se ukrývá displej s úhlopříčkou 6"s rozlišením 480 × 960 pixelů. O pohon Androidu 12 Go se stará čipset MT6761 v kombinaci s 2 GB RAM a 32 GB vnitřní paměti. Z té je uživateli přístupných asi 20 GB, nechybí podpora paměťových karet až do kapacity 512 GB. Odlehčená varianta operačního systému ale slibuje svižný běh i na slabším hardwaru.

Podobně skrovnou nabídku předvádějí i fotoaparáty. Na zadní straně je pouze jeden snímač. Má 8 megapixelů, autofocus a doprovází ho přisvětlovací dioda. Natáčet video dokáže maximálně ve Full HD rozlišení při 30 snímcích za sekundu. Přední snímač pak nabídne 5 megapixelů. Šetřilo se opravdu výrazně, například nabíjecím portem pro 3 000mAh baterii je ještě microUSB, na druhou stranu nechybí možnost připojit sluchátka přes 3,5mm jack. Díky tomu se ale cenu podařilo srazit opravdu nízko. Doporučená česká cena je 2 290 korun a prodej odstartuje během března.

Technické parametry TCL 403 Kompletní specifikace Konstrukce 159,2 × 78,2 × 9,6 mm , 172 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej ?, 6" (480 × 960 px) Fotoaparát 8 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Paměť RAM: 2 GB , vnitřní paměť: 32 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, Bluetooth: 5.0, NFC: ? Operační systém Akumulátor 3 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost březen 2023, 2 290 Kč

TCL 405 – o kousek lepší zážitek

Model 405 je o 700 korun dražší, což není mnoho, ale v této cenové kategorii je to výrazný skok. A co za tento příplatek dostanete? TCL 405 je vybaven 6,6" HD+ displejem (720 × 1600 pixelů). Povyrostla také kapacita baterie, a to na 5 000 mAh, přičemž nabíjení probíhá přes moderní USB-C.

Rozlišení zadního fotoaparátu narostlo na 13 megapixelů a přibyl k němu 2Mpx senzor hloubky. Wi-Fi pak zvládne i bezdrátový standard „ac“, tedy podporu 5GHz sítí. Česká cena je 2 990 korun a i zde proběhne start prodeje v březnu.

Technické parametry TCL 405 Kompletní specifikace Konstrukce 164,7 × 75,4 × 9 mm , 190 g , konstrukce: klasická Displej ?, 6,6" (720 × 1 600 px) Fotoaparát 13 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Paměť RAM: 2 GB , vnitřní paměť: 32 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ? Operační systém Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ? Dostupnost březen 2023, 2 990 Kč

TCL 406 – dostupný Android 13

U levných telefonů bývá častý problém, že se je výrobci neostýchají prodávat se staršími verzemi operačního systému. To však není případ TCL. Ten přijde do prodeje rovněž v březnu a za 3 290 Kč nabídne rovnou Android 13.

Díky 5 000mAh baterii s deklarovanou dvoudenní výdrží si můžete vychutnat poslech oblíbených skladeb po delší dobu. Pokud dáváte přednost seriálům, 6,6" displej s vylepšením obrazu TCL NXTVISION vás vtáhne do děje. Dva reproduktory poskytují prostorový zvuk, který ještě více umocní váš audiozážitek.