Sympatické Redmi Note 11 se skvělou výbavou v redakci! Jaké jsou první dojmy?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Stojaté vody nižší (střední) třídy rozvířil model Redmi Note 11, který za necelých 5,5 tisíc korun nabízí 90Hz AMOLED panel, zvýšenou odolnost, 50Mpx hlavní fotoaparát i rychlé 33W nabíjení. Jaké jsou naše první dojmy?

Design za jedna s hvězdou

Novinka dorazila v tmavém provedení Graphite Gray s matnými zády a barevně sladěným (polykarbonátovým) rámečkem. I přes nijak velká očekávání je nutné uznat, že po konstrukční stránce se smartphone povedl na výbornou. V ruce působí bytelně, potěší také hmotností 179 gramů a hlavně rozměry 159,9 × 73,9 × 8,1 mm, díky čemuž se pohodlně drží. Boky zařízení jsou zkosené a minimálně praváci se budou těšit ze skvěle dostupného vypínacího tlačítka a kolébky ovládání hlasitosti. Čtečka otisků prstů integrovaná ve vypínacím tlačítku je pak spolehlivá snad za všech okolností a prst rozpozná na první pokus. Za zmínku jistě stojí i zvýšená odolnost IP53, která se u takto levných zařízení vždy nevidí.

90Hz velký AMOLED s dostačujícím jasem

V rámci prvních dojmů budeme chválit i displej, který má 6,43" i dostatečnou jemnost 409 PPI. V rámci cenové kategorie pak potěší i 90Hz obnovovací frekvence a ochranné sklo Gorilla Glass 3. Spodní rámeček neboli „brada“ je tradičně o něco širší, nahoře však na uživatele čeká moderní „průstřel“ vycentrovaný doprostřed a hlavně potěší dostačující maximální jas. Viditelnost tak nečiní problém ani při používání venku na přímém slunci.

Rychlé nabíjení a 6nm procesor

Po stránce hardwaru by někoho mohla zklamat přítomnost „jen“ 4 GB RAM, z krátkých dosavadních zkušeností by to však neměl být problém, systém s nadstavbou MIUI 13 je pěkně svižný. Každého naopak jistě potěší moderní 6nm procesor Snapdragon 680 či možnost výběru mezi 64 a 128GB úložištěm rozšířitelným o paměťové karty.

Navzdory nijak závratným rozměrům potěší i 5 000mAh baterie s podporou rychlého 33W drátového nabíjení. Těšit se tak můžete na podrobný test s nabíjecími křivkami stejně jako na ukázku toho, jak novinka s 50Mpx hlavním a 8Mpx ultraširokoúhlým snímačem fotí.

Redmi Note 11 si výrobce cení na sympatických 5 299 Kč v případě verze 4 + 64 GB a 5 799 Kč u varianty se 128GB úložištěm a 4 GB RAM. Do komentářů nám můžete psát veškeré dotazy k telefonu, na které se pokusíme zodpovědět v připravované recenzi či rovnou zde.