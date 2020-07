Steve Wozniak žaluje YouTube za šíření lží

Steve Wozniak podal žalobu na YouTube, který podle jeho názoru šíří klamavé reklamy vztahující se k bitcoinové aféře na Twitteru. V žalobě uvádí, že YouTube, na rozdíl od Twitteru, který podvodné příspěvky promptně odstranil, již několik dní nereaguje na jeho výzvy. Wozniak se tak spolu se 17 dalšími poškozenými rozhodl řešit tuto nezáviděníhodnou situaci soudní cestou.

Steve Wozniak sues Google for not acting on YouTube Bitcoin scams https://t.co/xsnlw2F6CK pic.twitter.com/TdTjTsddhj