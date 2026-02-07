SpaceX prý investorům ukázala raný prototyp připravovaného mobilu

Vesmírná společnost SpaceX podle informací amerického deníku The Wall Street Journal (viz wsj.com) vybraným investorům a akcionářům předvedla prototyp nového hardwarového zařízení zaměřeného na umělou inteligenci. Zařízení má mít kapesní formát, přičemž svědci ho popisují jako produkt ještě tenčí a elegantnější, než je současný iPhone. Podle zdrojů zevnitř společnosti se však projekt nachází ve velmi rané fázi a jeho finální podoba se může výrazně změnit.
Sám Elon Musk na tyto zprávy reagoval velmi rychle a kategoricky je popřel. Na sociálních sítích označil tvrzení WSJ za „naprosto nepravdivá“. V technologickém sektoru se však podobná popření ze strany vizionářských lídrů často berou s rezervou, zejména pokud jde o přísně utajované projekty před oficiálním představením a dvojnásob pak právě u Elona Muska...
Pokud by se ale spekulace ukázaly jako pravdivé, dávalo by takové zařízení ze strategického hlediska smysl. SpaceX má díky sesterské automobilce Tesla obrovské zkušenosti s masovou výrobou a disponuje přístupem k pokročilým čipům potřebným pro lokální AI výpočty. Nový přístroj by navíc podle dostupných informací neměl běžet na Androidu ani iOS, ale na vlastním operačním systému. Ten by prý plně integroval technologie společnosti xAI – Muskovy AI divize, kterou SpaceX začátkem letošního roku oficiálně pohltila. Vlastní ekosystém by Muskovi umožnil naprostou nezávislost na platformách technologických gigantů, jako jsou Google či Apple.
Jak dodává TechCrunch (viz techcrunch.com), do hry vstupují také telekomunikační ambice SpaceX. Firma se svou satelitní sítí Starlink Mobile stále výrazněji prosazuje v oblasti salitentího připojení a někteří analytici dokonce naznačují, že by se v budoucnu mohla pokusit o akvizici některého z velkých amerických mobilních operátorů, jako je AT&T nebo T-Mobile. Vlastní hardware by tak byl logickým vyústěním infrastruktury.
Motivací pro vývoj vlastního zařízení může být pro Muska také rivalita s OpenAI a jejím šéfem Samem Altmanem. Jak totiž víme, OpenAI v současnosti intenzivně pracuje na svém vlastním AI hardwaru, na jehož designu se podílí i Jony Ive, bývalý šéfdesignér Applu. OpenAI navíc nedávno posílila svůj hardwarový tým o Paula Meada, dosavadního viceprezidenta Applu odpovědného za vývoj headsetu Vision Pro, což dokazuje, že boj o budoucnost telefonů myslí vážně.