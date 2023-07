Soutěž: Vyhrajte novinku Samsung, která bude mít premiéru už příští týden

Fotografie: Mobil Pohotovost

Už příští týden ve středu 26. července představí Samsung dlouho očekávané novinky z rodiny Galaxy Z. Chtěli byste krátce po premiéře jednu z nich vyhrát? Máte unikátní příležitost. Mobil Pohotovost spouští speciální soutěž o novinku Samsung, jejíž premiéra proběhne právě na Galaxy Unpacked příští týden.

Jak se do soutěže zapojit

Pro zapojení do soutěže stačí jen vyplnit kontaktní e-mail na stránce mp.cz/galaxyunpacked a zaregistrovat se tak k odběru novinek o rodině Samsung. Přihlásit se můžete kdykoli do 26. 7. 2023 do 13:00.

Vylosování výherce proběhne hned následující den, tedy ve čtvrtek 27. 7. Výherce bude kontaktován na e-mailovou adresu, kterou použili pro zapojení do soutěže. Vyhlášení vítěze bude zveřejněno také přímo na stránce mp.cz/galaxyunpacked. V případě, že by Samsung novinky z rodiny Galaxy nepředstavil, má soutěžící nárok vybrat si jakékoliv zařízení Samsung v prodejní ceně do 25 000 Kč.

Novinky Samsung už ve středu

Odhalení nových produktů Samsung v rámci Galaxy Unpacked můžete sledovat živě ve středu 26. 7. 2023 od 13:00 na stránce mp.cz/galaxyunpacked, kde bude včas umístěno live stream video.