Sony Xperia 5 IV v redakci! Nechybí spoušť fotoaparátu, zaujme i výkonem

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Sony Xperia 5 IV je takovým jednorožcem ve světě supersmartphonů. Stále se pyšní spouští fotoaparátu, notifikační RGBW diodou, slotem pro paměťové karty nebo třeba 3,5mm jackem. K tomu všemu je vcelku kompaktní, i když říkat něco podobného o smartphonu s úhlopříčkou 6,1" se může mnohým zdát jako oxymoron. Tak či tak, nová Xperia dorazila do redakce a my vám prozradíme, co vše se povedlo a co naopak méně.

Kompakt, nekompakt?

Xperia 5 IV zachovává pro Sony typický poměr stran displeje, díky čemuž se může jevit i s 6,1" displejem jako kompaktní zařízení. V jedné ruce se drží velmi dobře, jen je samozřejmě obtížně dosažitelný po celé délce. Co naopak potěší, to je technologie OLED, 120Hz obnovovací frekvence a naprosto dostatečné rozlišení 2 520 × 1 080 px. Jen pozor, panel není typu LTPO, přepínat lze jen mezi 60 Hz a 120 Hz. Zobrazovač má i certifikaci HDR10, maximální jas činí něco přes 600 nitů, ve špičce poté zhruba +-1 000 nitů. Alespoň na základě měření phonearena.com. Always-On nechybí, jen má poměrně omezené možnosti personalizace.

Osobně vnímám displej jako špičkový, ovšem Sony panely umí, takže žádné velké překvapení to není. Displej je skvěle čitelný a pokud vám nevadí specifický poměr stran nebo ho dokonce preferujete, budete určitě spokojeni. Zmíníme, že Xperia nabízí kombinovanou odolnost IP68/IP65 (tryskající voda). Potěší i taková drobnost, že pro vyjmutí slotu SIM karty není třeba žádného nástroje, vystačíte si s nehtem.

4× 12 Mpx, 4× 4K

Xperia 5 IV se chlubí celkem čtyřmi 12Mpx fotoaparáty. Na zadní straně jsou tři, vepředu pak čtvrtý. Selfie kamera se konečně dočkala vylepšení, nově máme tu čest s 1/2,9" senzorem s clonou f/2.0. Na zadní straně je poté 16mm ultraširokoúhlý objektiv s automatickým ostřením a clonou f/2.2 (velikost senzoru činí 1/2,5") a rozsahem 124˚, hlavní 1/1,7" snímač s automatickým ostřením, světelností f/1.7 a optickou stabilizací, ale také nový teleobjektiv. Ten nabídne 60mm ohniskovou vzdálenost (přiblížení je tedy 2,5násobné), OIS, automatické ostření a clonu f/2.4. Všechny tři kamery na zadní straně jsou pak schopny záznamu 4K videa ve 120 FPS stejně jako zaostřovat na oko v reálném čase nebo sledovat pohybující se objekty, selfie kamera poté zvládne také 4K.

Osobně jsem s kvalitou snímků velmi příjemně překvapen. Snímky jsou vyvážené, barvy odpovídají realitě, zaostřování je bleskurychlé, Xperia 5 IV se dozajista zařadí mezi ty nejlepší fotomobily. Co se týká menších ústupků, teleobjektiv má již jen jednu fixní polohu, konkrétně 2,5násobné přiblížení. Xperia 5 III nabídla variabilní teleobjektiv s přiblížením na úrovni 2,9× nebo 4,4×.

V zimně zahřeje

O výkon se stará Snapdragon 8 Gen1, který byl ještě donedávna špičkou od Qualcommu. To, že je znám zahříváním, není žádnou novinkou, Sony o tomto problému ví také, takže se čas od času dočkáte hlášky, že pokud teplota stoupne, aplikace se ukončí a bude dobré, když jej dáte z rukou. To není moc příjemné, ovšem předpokládáme, že se nová Xperia rozpálí opravdu jen výjimečně, především při zátěžových testech. Dodáme, že procesoru sekunduje 8GB RAM a k dispozici je skromnější 128 GB úložiště. Nevěště hlavu, díky slotu pro paměťové karty lze paměť rozšířit až o 1 TB. Mimochodem, víte, že takovou kartu pořídíte za zhruba 4 tisíce korun?

Někdo vám vykradl krabičku? Byla to ekologie

Očekáváme díky 5 000mAh baterii výdrž minimálně den a půl. Příjemným překvapením je přítomnost bezdrátového nabíjení, ovšem při pohledu na cenu bychom se spíše divili, kdyby chybělo. Nabití 30W adaptérem z 0 na 47 % zabere půl hodiny, což je hodnota, kterou se chlubí například iPhony. S těmi nová Xperia sdílí i to, že v balení již nenajdete adaptér. Bohužel ani kabel. Ovšem USB-C je zárukou toho, že již nějaký kabel zřejmě doma máte. A i pokud ne, investice nebude závratná.

To se však nedá říci o pořízení nové Xperie. Ne, řada 5 není synonymem pro cenově dostupná zařízení, což naznačuje cena 26 990 Kč. Není sice srovnatelná s Xperií Pro-I nebo iPhonem 14 Pro, ovšem nízká také není. Novinka je k dispozici v zelené, černé a écru barvě. A pokud nevíte, jak écra vypadá, pak vězte, že je to nečistě bílá.