Sony Xperia 10 VI právě dostává Android 15

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jak nás upozornila gsmarena.com, uživatelé na sociální síti Reddit (viz příspěvek níže) hlásí, že Xperia 10 VI, která oficiálně debutovala v květnu loňského roku, právě dostává aktualizaci na Android 15, zároveň je to pro zařízení první větší update, neboť přicházelo už s Androidem 14. Doplňme, že hned při debutu dostala od Sony příslib tří velkých aktualizací OS a čtyř let bezpečnostních záplat

Aktualizaci spolehlivě poznáte podle čísla sestavení 70.1.A.0.425 a měla by mít méně než 1 GB. K dispozici není přesný protokol změn, ale předpokládáme, že funkce budou podobné jako u jiných Xperií, které byly aktualizovány na Android 15 už dříve – viz Sony Xperia 10 V na sklonku ledna.

S Androidem 15 tak nejspíše přichází novinky, jako je soukromý prostor pro aplikace, které chcete skrýt. Upravena byla také domácí i uzamykací obrazovka a přepracování se dočkala též lišta s notifikacemi a rychlými zástupci. V telefonu najdete i nové tapety od výrobce.

Sony Xperia 10 VI není pro každého, ale má co nabídnout