Sony Xperia 10 V dostává Android 15

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jak upozornila gsmarena.com, Sony začalo šířit aktualizaci na Android 15 pro Xperii 10 V. Po Xperiích 1 V a 5 V tak jde o třetí zařízení z portfolia japonské značky, která dostává nejnovější verzi Androidu.

Jak víme díky komunitnímu fóru Reddit, update se v současné době šíří minimálně v Maďarsku, dá se však očekávat brzké rozšíření i do dalších zemí. Aktualizaci přitom snadno poznáte podle čísla sestavení 68.2.A.2.38A a toho, že zabírá 1,1 GB.

S Androidem 15 přichází novinky, jako je soukromý prostor pro aplikace, které chcete skrýt. Upravena byla také domácí i uzamykací obrazovka a přepracování se dočkala též lišta s notifikacemi a rychlými zástupci. V telefonu najdete i nové tapety od výrobce. Nepotěší však už to, že se pravděpodobně jedná o poslední velkou aktualizaci tohoto modelu, protože Sony přislíbilo pouze dva roky aktualizací systému. V budoucnu bude vydávat už jen bezpečnostní aktualizace (do června 2026), po nichž podpora definitivně skončí.

Sony Xperia 10 V – videorecenze

A jak jsme Xperii 10 V hodnotili v naší recenzi? Je podle nás fantastickým zařízením, pokud prahnete po co nejdelší výdrži na nabití, kompaktních rozměrech včetně nevídaně nízké hmotnosti, ale třeba i podpoře paměťových karet. Telefon nás potěšil také kompatibilitou s eSIM, ale i o 50 % jasnějším displejem. Právě obrazovka by si však zcela určitě zasloužila upgrade z nízké 60Hz obnovovací frekvence a zlepšit by se mohla i spolehlivost a svižnost čtečky otisků prstů.