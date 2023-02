Sony Xperia 1 V o sobě dává vědět. Bude tenká a výkonná

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Sony připravuje novou generaci vlajkové lodi, která by měla nést označení Xperia 1 V. Skrze esato.com unikla první fotografie zachycující část zadní strany a současně odhalující modul s fotoaparáty. Ty budou nadále tři, přičemž jejich účel by se neměl nijak měnit, to znamená hlavní fotoaparát doplněný ultraširokoúhlý objektivem a teleobjektivem.

Pravděpodobná podoba Sony Xperia 1 V

Nelze si však nevšimnout chybějícího snímače ToF a infračerveného senzoru. Co Sony vede k jejich absenci, jak je nahradí, či zda na fotografii vidíme jen jednu možnou podobu telefonu, prozatím nevíme. Jakožto vlajková loď bude Xperia 1 V disponovat špičkovým procesorem Snapdrafgon 8 Gen 2. Bude velmi zajímavé sledovat, jak si výrobce poradí s chlazením, neboť se očekává velice tenká konstrukce.

Spekuluje se, že představení Xperie 1 V by mohlo proběhnout již na sklonku února v rámci barcelonského veletrhu MWC 2023