Snapdragon 875 bude pravděpodobně představen 1. prosince

Qualcomm začíná rozesílat pozvánky na událost Tech Summit Digital 2020, která se uskuteční 1. prosince a pravděpodobně se stane místem představení očekávaného procesoru Snapdragon 875. Tradičně zve Qualcomm novináře a obchodní partnery na Havaj, letos však celý event proběhne digitální formou. Kromě vlajkového Snapdragonu 875 se šušká o představení jeho odlehčené varianty, která bude cenově dostupnější. Na pozvánku jako první upozornil androidauthority.com.

Qualcomm confirms next launch event, likely for Snapdragon 875 https://t.co/fI24LG4x8t