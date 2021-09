Služba Samsung SmartThings Find hlásí milník – 100 milionů vyhledávacích uzlů

Společnost Samsung dnes oznámila, že služba SmartThings Find, která byla poprvé spuštěna v říjnu 2020, pokračuje v rychlém růstu a je do ní nyní zapojeno přes 100 milionů zařízení Samsung. Majitelé těchto zařízení souhlasili s jejich použitím jako uzlů Find Node sloužících k zjišťování polohy podporovaných zařízení. Díky ekosystému SmartThings, který umožňuje propojení a ovládání různých zařízení v chytré domácnosti, je tak pomocí této funkce denně lokalizováno na 230 000 zařízení.

