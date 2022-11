Skládačky od Samsungu budou mít v budoucnu slot pro pero S Pen

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Chytré pero S Pen bylo jednou z oblíbených vychytávek řady Galaxy Note, jejíž DNA s v sobě nese současný vlajkový model Galaxy S22 Ultra. Právě možnost používání chytrého pera, které lze v případě potřeby elegantně uložit přímo do těla telefonu, by se mohla objevit u budoucích „Foldables“ z dílny jihokorejského výrobce. Konkrétně u modelu Galaxy Z Fold4 by vzhledem k velké obrazovce dávalo využití pera smysl. Možné to je i v současnosti, ovšem pero musí být umístěno mimo smartphone.

Podle informací thelec.net měl původně Samsung v plánu představit pero S Pen integrované v těle u Galaxy Z Foldu4. Kvůli omezením souvisejícím s rozměry, tloušťkou zařízení a hmotností se od toho však rozhodl upustit. Neznamená to však, že by neměl v plánu takovéto řešení představit v budoucnu. Kromě integrovaného pera do skládačky by zároveň chtěl docílit toho, aby byly „Foldables“ odolnější, lehčí, tenčí a bez znatelného ohybu v displeji v oblasti pantu.