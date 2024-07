Skládací Xiaomi Mix Fold 4 ohromí tenkým profilem, přesto je již poražený

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi dnes oficiálně představilo novou skládačku, která má být vyzyvatelem pro nedávno představený Samsung Galaxy Z Fold6 a Honor Magic V3. Ani Xiaomi se novinku příliš uhlídat nedařilo, o čemž svědčí úniky z posledních týdnů. Očekávalo se, že novinka bude „pořádně našlapaná“, což se také potvrdilo. Hned na úvod však přichází menší zklamání – stejně jako předchozí generace se ani s novinkou (alespoň prozatím) na domácím trhu nepočítá, o tom svědčí fakt, že si novinka odbyla premiéru v Číně a evropský event se prozatím nechystá.

Xiaomi Mix Fold 4 je velice tenké zařízení, a to i přesto, že se jedná o skládačku – konkrétně se bavíme o 4,59 milimetrech v otevřeném stavu a 9,47 milimetrech ve stavu zavřeném, to je už jen kousek od toho, co nabízí klasické smartphony. Honor Magic V3 je však stále výhercem, i když jen o pár setin. Vnitřní konstrukce zařízení je vyrobena z karbonového vlákna T800H, které se pyšní skvělou odolností, přitom nízkou hmotností. I to má za následek, že se objem pantu výrazně snížil. Oproti Mix Fold 3 se měla zlepšit i odolnost vůči nárazům, a to hned trojnásobně. Xiaomi konečně nabízí i plnotučnou voděodolnost dle certifikace IPX8, to znamená, že si s novinkou můžete na dovolené v Číně klidně i zaplavat. Pokud byste se náhodou ocitli příliš daleko od břehu, jistě oceníte i satelitní komunikaci.

Z vnější strany se nachází displej s úhlopříčkou 6,56 palce, jde o LTPO OLED panel s Full HD+ rozlišením, adaptivní obnovovací frekvencí 1-120 Hz a poměrem stran 21:9, kryje jej sklo vlastní výroby, Xiaomi Shield Glass. Vnitřní displej nabídne úhlopříčku 7,98 palce, je opět typu LTPO OLED. Oba displeje nabízí standardní jas 1 700 nitů, v maximu pak 3 000 nitů. I vnitřní displej je krytý sklem, konkrétně sklem Ultra Thin Glass. Aby Xiaomi zachovalo identický zážitek, oba displeje jsou stejně jemné, konkrétně 418 PPI. V obou displejích se nachází selfie kamera s identickým rozlišením 20 Mpx.

Na zadní straně se nachází sestava čtyř fotoaparátů s čočkami Summilux s certifikací Leica. Hlavní fotoaparát nabídne 50Mpx rozlišení se světelností f/1.7 a OIS (23 mm), k dispozici je i 50Mpx portrétní snímač (47 mm, 2x přiblížení), 10Mpx teleobjektiv se 5× přiblížením (115 mm) a 12Mpx ultraširokoúhlý snímač (15 mm). O výkon se stará procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 s až 16GB pamětí RAM a až 1TB úložištěm. Prostředí zastřešuje Xiaomi HyperOS založený na Androidu 14, vše pohání baterie s kapacitou 5 100 mAh. Tu dobijete pomocí kabelu rychlostí 67 W, bezdrátově pak rychlostí 50 W.

Novinka bude k dispozici v černé, modré a bílé barevné variantě. Nejlevnější varianta s 12 GB RAM a 256GB úložištěm vyjde asi na 35 tisíc korun včetně DPH, za vrcholnou variantu pak zaplatíte zhruba 42,5 tisíce korun. Jde o hrubý přepočet, pokud by se novinka prodávala i u nás, bude s největší pravděpodobností dražší o dalších zhruba 10 %.