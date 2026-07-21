Skládací svět Samsungu. Smysluplné změny a každoroční posun vpřed

Samsung se nebál zcela nové kategorie zařízení a každý rok přidával smysluplné inovace. Díky tomu si teď už neklademe otázku, zda si pořídit skládací telefon, nebo výkonný telefon běžné konstrukce, ale spíše jakou variantu skládacího telefonu vybrat. Doba se posunula a těžko uvěřit, že mají skládací telefony za sebou už tak bohatou historii.
Galaxy Fold přišel v roce 2019 s vnitřním 7,3palcovým displejem a už na první pohled se jednalo o zařízení, které bylo v zavřeném stavu telefonem a po rozevření tabletem. Samsung přidal podporu zobrazení tří aplikací najednou, což je dodnes jedním z klíčových prvků celé řady.
Pro mnohé uživatele šlo v té době o fascinující pohled do budoucnosti – třeba při práci s dokumenty nebo při prohlížení webu na cestách.
Galaxy Z Fold2 přišel o rok později s praktičtějším vnějším displejem a také s pantem, který šel zastavit v libovolné pozici (75 až 115 °) jako víko notebooku. To pomohlo třeba při videohovorech nebo při focení. Takzvaný režim Flex Mode pak využíval pant v polorozevřeném stavu, kdy aplikace zabírala jednu polovinu displeje a sada univerzálních nástrojů tu druhou. Některé aplikace se však dnes tomuto režimu umí i samy přizpůsobit.
Stejně to fungovalo i u souběžně oznámeného véčka Galaxy Z Flip. To přineslo nový tvar těla pro ty, kteří chtějí v kapse co možná nejvíce kompaktní telefon. Samsung k tomu ještě přidal extrémně tenké sklo UTG, které vylepšilo jeho odolnost i pocit z ovládání. Později přišlo i véčko s podporou 5G sítí. Od té chvíle se skládací telefony rozvíjely zcela odlišnými směry.
Fold jako hybrid telefonu a tabletu
Galaxy Z Fold3 (2021) se zaměřil hlavně na lepší produktivitu a odolnost. Vůbec poprvé byl na trhu skládací telefon s odolností IPx8 proti vodě. Samsung vnitřní displej dovybavil vrstvou pro dotykové pero S Pen s měkčím hrotem a také došlo na využití poddisplejové selfie kamery ve vnitřním skládacím displeji.
O rok později Galaxy Z Fold4 upravil poměr stran vnějšího displeje, který se nepatrně zkrátil a rozšířil. Největší softwarovou novinkou byl Android 12L se spodním taskbarem, který podstatně zrychlil ovládání systému – oblíbené aplikace byly hned po ruce.
Uživatelé chtěli praktické novinky a těch se také dočkali. Galaxy Z Fold5 (2023) dostal nový pant, který umožnil zavřít oba díly k sobě bez jakékoliv mezery. Ohyb displeje byl méně výrazný, tloušťka telefonu se snížila o 2,4 mm a oba displeje měly vyšší jas.
Rok 2024 a další praktické změny. Galaxy Z Fold6 nabídl modernější vzhled a současně ubral na váze, která klesla na úroveň běžných telefonů. Hlavní novinkou bylo nasazení umělé inteligence Galaxy AI či další navýšení jasu displeje. Samsung povýšil odolnostní normu na IP48, což znamená přidání základní odolnosti vůči prachu.
Loňský Galaxy Z Fold7 byl obrovským skokem vpřed. Samsung přešel na ultratenký design. Telefon měl v zavřeném stavu tloušťku 8,9 mm a v rozevřeném jen 4,2 mm. Skládací knížka vypadala daleko moderněji, navíc dostala i 200Mpx fotoaparát. V kapse působil telefon jako klasický smartphone.
Flip jako kompaktní véčko do kapsy
Vracíme se do roku 2021, kdy došlo k premiéře Galaxy Z Flip3. Samsung pro maximální přehlednost přeskočil v názvu číslici dvě a přidal větší vnější displej pro pohodlnější čtení notifikací i bez jeho otevírání. Hliníkový rám Armor Aluminum, zvýšená odolnost IPx8 – to vše položilo základy pro véčka budoucích generací.
Samsung pokračoval ve vylepšování. Galaxy Z Flip4 (2022) díky vyšší kapacitě baterie a efektivnějšímu procesoru prodloužil výdrž na jedno nabití. Véčko jste mohli nabíjet rychleji, vnější displej dostal nové funkce – na zprávy šlo odpovídat třeba hlasem nebo připravenými frázemi, aniž byste véčko museli otevřít.
Zvětšování displejů ještě nebyl konec. Galaxy Z Flip5 o rok později zvětšil vnější displej (tzv. Flex Window) do úhlopříčky 3,4 palce. Mohli jste na něm spouštět widgety i některé plnohodnotné aplikace. Nový pant pak vymazal mezeru mezi oběma díly v zavřeném stavu.
Foťáky přišly na řadu u Galaxy Z Flip6 (2024). Hlavní povýšil na 50 Mpx, véčko opět dostalo výkonný procesor a vůbec poprvé i vypařovací komoru pro efektivnější chlazení. Zvedla se i kapacita baterie, aniž by se to nějak podepsalo na rozměrech telefonu. Přibyla i zvýšená odolnost IP48.
Protože displeje není nikdy dost, u loňského Galaxy Z Flip7 narostl ten vnější do úhlopříčky 4,1 palce, takže obklopil i dvojici fotoaparátů. Konstrukce véčka zeštíhlela, kapacita baterie vzrostla a výkon zajistil 3nm čipset. Telefon následně dostal i speciální olympijskou verzi pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině.
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