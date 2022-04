Sehraje Samsung klíčovou roli v produkci čipsetů Apple M2?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Čipsety Apple M1 dokázaly uživatelům zprostředkovat nejen vysoký výkon, ale především špičkovou energetickou účinnost, která se velmi pozitivně projevila na dlouhé výdrži MacBooků. Není tak divu, že cupertinský gigant plánuje regulérní druhou generaci procesorů s označením M2, pro jejichž výrobu nyní domlouvá důležité dodavatele.

Klíčovou roli by chtěl podle businesskorea.co.kr sehrát ve výrobě nových čipsetů jihokorejský Samsung, jehož technologie se podílely také na úspěchu čipsetů M1. Podle dostupných informací tak v současnosti Samsung usiluje o uzavření kontraktu na dodávky komponent FC-BGA (flip chip ball grid array) důležitých pro výrobu CPU a GPU. Ty by rád dodával i pro čipsety M2 a i kvůli tomu údajně zainvestoval značnou částku do výstavby továren ve Vietnamu a Jižní Koreji.