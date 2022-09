Samsungy Galaxy Tab S8 získávají aktualizaci na One UI 4.1.1. Co je nového?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung v posledních týdnech vypouští důležitou aktualizaci pro své nejlépe vybavené tablety řady Galaxy Tab S8, konkrétně se jedná o příchod nadstavby One UI 4.1.1, která je založena na Androidu 12L, jenž je obecně určen pro tablety. Vůbec prvně bylo toto prostředí viděno na skládacím Galaxy Z Foldu4. Aktualizace nyní dorazila i na redakční Galaxy Tab S8 Ultra a my se můžeme společně podívat, co je vlastně nového.

Samotná aktualizace je skutečně velká – má přes 2 GB, což už samo o sobě značí, že nepůjde jen o vyladění drobných chyb a nové bezpečnostní záplaty, byť ty povýšily na letošní srpen. Výrobce se jal vše podstatné přiblížit dopředu, protože i stažení většinou nějakou tu minutu potrvá.

Hlavní změnou prošlo standardní prostředí, tedy nikoliv režim DeX. Spodní lišta je kompletně přepracovaná a jakmile jste jinde než na hlavní obrazovce, máte v ní zobrazené zástupce několika aplikací, mezi kterými lze velice rychle přepínat. Z tohoto důvodu došlo k přesunu ovládací trojice tlačítek k pravému okraji. Naopak na levé straně se objevuje vstup do nabídky všech nainstalovaných aplikací, kam se dostanete naprosto kdykoliv. Opět novinka, která šetří čas.

Přístup k aplikacím máte nově odkudkoliv

Aplikace máte možnost otevírat klasicky na celý displej, případně si displej rozdělit až na tři segmenty a pracovat ve třech aplikacích současně. Stačí přidržet ikonku dané aplikace, je jedno, zda to bude ikonka ze spodního panelu či nabídky všech aplikací, a následně ji přesunout do prostoru, kde vám daná aplikace bude nejvíce vyhovovat. Tři aplikace můžete vždy vidět zcela celé ve třech oknech. To však ještě není vše. Další aplikaci můžete stejným způsobem přetáhnout do středu displeje a otevřít ji v menším plovoucím okně. Další novinka se týká párování aplikací. Můžete spojit libovolné aplikace, které obvykle používáte souběžně, a připnout je na hlavní panel či domovskou obrazovku. Posléze budete moci tento pár aplikací spustit hromadně jedním dotykem.

Novinek je však v aktualizace více, avšak nejsou buď tak významné, nebo nemají tak velký dopad na českého uživatele. Typickým příkladem je extrahování a skenování textu z libovolného obrázku. Český jazyk bohužel není podporovaný a text na obrázku musí být v korejštině, angličtině, francouzštině, němčině, portugalštině, španělštině nebo čínštině.

Další menší inovace spočívá ve vylepšeném správci souborů v rámci aplikace Moje soubory. Nově si můžete zvolit, zda chcete vyhledávat v celém systému, nebo pouze v právě otevřené složce. Vybrat si lze také vyhledávání podle názvů souborů a využít prohledávání obsahu souborů, jako jsou například texty. Pokud byste nové funkce nemohli po aktualizaci nalézt, vězte, že je nutné aktualizovat ještě samotnou aplikaci Moje soubory.

Celkově můžeme aktualizaci Samsungu Galaxy Tab S8 Ultra označit za povedenou. Přináší podstatné zlepšení komfortu při práci, pár nových funkcí a nadále je optimalizace velmi dobrá a chod prostředí špičkového tabletu plynulý.