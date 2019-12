Samsung Galaxy Note10 Lite uniká na dalších obrázcích

Aktualizováno 18. 12. 2019

Samsung Galaxy Note10 Lite se skutečně blíží, naznačují to další úniky tiskových renderů. Na nich můžeme vidět skutečně reálně vypadající zařízení, které designem přesně zapadá mezi nastupující generaci modelů Samsung. Vše prozrazuje zejména velký modul s třemi fotoaparáty na zadní straně. Překvapí také zcela plochý displej, který je pro řadu Galaxy Note již několik let zapovězen.

Aktualizováno 6. 12. 2019

Samsung Galaxy Note10 Lite se opět nepatrně přiblížil. Androidheadlines.com zveřejnil první render. Mírně překvapivě jde o zařízení bez zakřiveného displeje, ale nadále s malým průstřelem v horní části displeje.

Samsung Galaxy Note10 Lite

Původní informace z 28. 11. 2019

Samsung není výrobcem, který by produkoval telefony s přídomkem Lite, avšak možná se to brzy změní. Spekuluje se nejen o Galaxy S10 Lite, ale nyní také o Galaxy Note10 Lite. Objevil se v databázi Geekbench pod označením SM-N770F. Z toho lze vyčíst mnohé. Například začátek SM-N značí, že by mělo jít o řadu Galaxy Note. Číselné označené pak doposud nebylo použito, což připouští doposud nepředstavený telefon. A nakonec písmeno F označuje globální verzi telefonu, tudíž by si případnou novinku Samsungu neponechal pouze pro domácí trh.

Samotný benchmark příliš informací neodhalil. Víme pouze o procesoru Exynos 9810, který byl prvně viděn loni u Galaxy Note9, a půjde tak zřejmě o hlavní část úspory u Lite verze. Procesor doplní 6GB operační paměť. Nakonec se spekuluje, že samozřejmě nebude chybět pero S-Pen. Více informací však v tuto chvíli není známých.