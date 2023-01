Samsung údajně zvětší úložiště. Základem u řady Galaxy S23 bude 256 GB

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Interní paměti mobilních telefonů se v posledních letech příliš nemění a lze říci, že standard se 128 GB je neměnný od nižší střední třídy až po vlajkové modely, které ale mívají i varianty s větší pamětí. Chybějící progres je nicméně citelný, zejména s ohledem na mizející slot pro paměťovky a nadále narůstající nároky na paměť pramenící z kvalitnějších fotoaparátů.

⭕️Exclusively & officially🤩

Good news for Samsung fans

It's amazing to be



Galaxy S23 8Ram + 256G🔥

Galaxy S23+ 8Ram +256G🔥

Galaxy S23 Ultra 12R+256G+512G+1T



Goodbye 128G

I've been waiting for this move for a long time

A very good move from Samsung thanks @technizoconcept pic.twitter.com/7EZbA6tyjK — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 1, 2023

Na lepší časy by se přeci jen mohlo blýskat, naznačují to informace od Ahmeda Qwaidera, který na Twitteru uvedl paměťové varianty modelů řady Galaxy S23. Podstatné je, že by mě zcela vymizet 128GB varianta. V praxi to znamená, že by základem všech tří variant mělo být 256GB úložiště. V případě Galaxy S23 a Galaxy S23+ by zřejmě mělo jít o jedinou variantu v kombinaci s 8GB RAM.

Jiná situace má panovat v případě vrcholné verze Galaxy S23 Ultra, která má disponovat v základu 256GB úložištěm, ale nabízet i 512GB variantu a 1TB variantu. Všechny tři naopak mají mít 12GB RAM. Stále je však nutné brát s informace s rezervou, neboť nejsou oficiálně potvrzené.