Samsung přesouvá modely Galaxy S8 do čtvrtletních aktualizací

Samsung patří v posledních letech mezi ty výrobce, kteří se snaží své portfólio držet po softwarové stránce aktuální. Většina telefonů získává dvě velké aktualizace a následně se těší alespoň bezpečnostní podpoře, kdy výrobce vydává bezpečnostní záplaty. Telefony jsou dle stáří rozděleny do různých kategorií. Ty nejnovější a nejdůležitější Samsung aktualizuje každý měsíc. Právě do této skupiny ještě donedávna spadalo duo Galaxy S8 a Galaxy S8+. Oba smartphony však již sfoukly pomyslnou svíčku na svém třetím narozeninovém dortu a Samsung je aktuálně přesunul do druhé kategorie, kdy budou dostávat bezpečnostní aktualizace ve čtvrtletním cyklu. Informaci o tom lze nalézt na oficiálních stránkách výrobce.

V tuto chvíli je jisté, že Galaxy S8 a Galaxy S8+ již nedostanou nový Android, ostatně neobdržely bohužel ani Android 10. Minimálně rok však budou získávat bezpečnostní aktualizace, což se rozhodně počítá. Čtyřleté podpoře se těšily i předchůdci Galaxy S7 a Galaxy S7 edge, jejichž podporu Samsung definitivně ukončil v minulém měsíci.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S8 Rozměry 148,9 × 68,1 × 8 mm , 155 g Displej Super AMOLED, 5,8" (2 960 × 1 440 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 30 FPS Procesor Exynos 9 Series (8895) , 4×2,3 GHz + 4×1,7 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 64 GB , microSDXC Akumulátor 3 000 mAh , doba nabíjení: 1:32 hodin Kč