Samsung představil 25W powerbanky s USB-C a podporou bezdrátového nabíjení

Spolu s novou řadou Galaxy S20 a ohebným véčkem Galaxy Z Flip představil Samsung na svých oficiálních stránkách také dvojici powerbank s USB-C, bezdrátovým nabíjením a nabíjecím výkonem až 25 W. Obě powerbanky přitom nabízí pro většinu uživatelů dostatečnou kapacitu 10 000 mAh.

Lépe vybavená z nich se chlubí dvojicí USB-C, skrze které lze nabíjet připojená zařízení, ale i powerbanku samotnou. Nechybí ani klasické USB-A (s maximálním výkonem 15 W) nebo plocha vyhrazená pro bezdrátové nabíjení (u něhož zatím neznáme výkon).

Druhá powerbanka disponuje pouze jedním USB-C (rovněž s výkonem 25 W) a USB-A. Bezdrátové nabíjení však již chybí.

Powerbanky by se měly dostat do prodeje v průběhu následujícího měsíce, přičemž vybavenější verze by mohla atakovat cenu dva tisíce korun. Bližší informace o dostupnosti a cenách pro český trh se však teprve dozvíme.