Samsung o 20 tisíc výhodněji. Galaxy S25 Ultra vás teď vyjde jen na 15 027 Kč

Samsung za rekordní cenu
Galaxy S25 Ultra je to vůbec nejlepší, co si momentálně můžete od Samsungu pořídit. Cena pronájmu je navíc nastavená rekordně nízko – pouze 628 Kč měsíčně. Pronájem je na dva roky, a vy tak zaplatíte jen 15 027 Kč, což je o více než 20 tisíc méně něž jeho běžná cena (36 490 Kč).
Pronájem navíc nabízí nespočet výhod. Je dostupný i pro podnikatele s možností odpočtu DPH, v ceně máte zahrnuté záruční opravy a po dobu záručního servisu máte navíc nárok na náhradní telefon úplně zdarma. Pronájem můžete jednoduše zřídit z pohodlí domova, a hlavně kompletně online bez zbytečného papírování.
Základní verze Galaxy S25 potom vychází podobně výhodně. Pronajmout si ji můžete jen za 429 Kč měsíčně, čímž za dva roky pronájmu zaplatíte pouhých 10 296 Kč. To je oproti běžné ceně (22 490 Kč) méně jak polovina.
- Samsung Galaxy S25 Ultra jen za 628 Kč/měs.
- Samsung Galaxy S25 jen za 429 Kč/měs.
Špička mezi vlajkovkami
Galaxy S25 Ultra je stále špička mezi vlajkovkami. S jeho fotosoustavou se dostanete k detailním 200Mpx snímkům, podpořeným optickou stabilizací a teleobjektivy s několikanásobným zoomem. K tomu přidejte 6,9" Dynamic AMOLED 2X displej se 120Hz obnovovací frekvencí, díky čemuž obraz působí dokonale plynule. O výkon se stará Snapdragon 8 Elite, baterie má 5000 mAh a podporuje rychlé 45W nabíjení. Nechybí ani odolnost IP68 a podpora oblíbeného S Pen.