Samsung má velké ambice. Chce se stát nezpochybnitelným lídrem v oblasti AI

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Samsung je v posledních letech považována nejen za průkopníka v oblasti ohebných telefonů, ale také umělé inteligence. Ačkoliv se již několik let mnoho výrobců odkazuje na větší či menší využití AI v rámci používání jejich smartphonů, teprve Samsung přišel s AI ve velkém stylu. Pod souhrnným názvem Galaxy AI tak můžeme na kompatibilních smartphonech (Galaxy AI po uvedení proniklo také do cenově dostupnější série Galaxy A, tudíž je k dispozici téměř komukoliv), tabletech a dalších zařízeních užívat praktické AI funkce, jako je sumarizace textu, generování obrázků apod. V budoucnu by navíc chtěl Samsung být ještě ambicióznější a stát se naprostým lídrem v této oblasti.

To uvedl jeden z CEO společnosti Samsung Electronics, Jong-hee Han, a také zástupce DS Division, Young-hyun Jeon, v novoročním dopise, kde se zároveň uvádí: „Budoucnost vytvořená umělou inteligencí nám poskytne mnoho příležitostí. Brzy budeme objevovat nové produkty, podnikání a inovativní obchodní modely a budeme odvážně investovat do budoucích technologií a talentů.“

Strategií jihokorejské společnosti je přitom tzv. „Super gap“, jinými slovy technologický náskok, který mají před konkurencí, a který hodlají ještě navyšovat.

H. Han a Y. H. Jeon uvedli: „Abychom posílili naši konkurenceschopnost v oblasti technologie a kvality, které jsou základem našeho podnikání, dále jsme posílili naše organizace zaměřené na umělou inteligenci a kvalitu v loňském roce. Udělejme vše pro zajištění technologického vedení v budoucnosti a důkladného zajištění kvality. Doufám, že tento rok bude zaznamenán jako rok pokroku a růstu v historii společnosti Samsung Electronics.“

V novoročním poselství, dostupném na samsung.com, se dále uvádí „Nyní je čas dosáhnout inflexního bodu v technologii AI a vyžadovat odvážné inovace, které jdou nad rámec stávajících metod úspěchu,“ a dodal: „Pojďme se tento rok etablovat jako jasný lídr v oblasti umělé inteligence prostřednictvím pokročilé inteligence.“