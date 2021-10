Samsung hlásí ve třetím čtvrtletí rekordní zisky

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

I když by se mohlo zdát, že svět zasažený nedostatkem čipů, přerušenými zásobovacími řetězci a dalšími problémy nebude zrovna příznivý k výrobcům telefonů, minimálně v případě Samsungu to rozhodně neplatí. Třetí čtvrtletí letošního roku mu přineslo rekordní čísla: tržby ve výši 63 miliard dolarů a provozní zisk 13,4 miliardy dolarů, to je nejvyšší zisk za poslední tři roky a druhý nejvyšší v historii společnosti. Příjmy vzrostly v meziročním srovnání o 10 %, zatímco zisk se oproti 3. čtvrtletí 2020 zvýšil o 26 %.

Samsungu paradoxně čipová krize pomohla, protože byl připraven včas reagovat a dodávat i za své konkurenty, které postihly výpadky ve výrobě. Největším tahounem tak byla výroba polovodičů, která porostla o 16 % oproti loňskému roku. Navýšení zaznamenala i divize pamětí a displejů a samozřejmě také mobilních telefonů. Mobilní divize rostla o 8 %.