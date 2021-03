Samsung Galaxy XCover 5 je kompaktní a odolná novinka s Androidem 11

Fotografie: Samsung

Samsung dle očekávání představil skrze oficiální stránky odolný Galaxy XCover 5. Je jasnou volbou pro všechny, kteří hledají kompaktní a současně vysoce odolný telefon. Novinka se chlubí nejen certifikací IP68, ale i vojenským standardem MIL-STD 810G. Co to v praxi znamená? Mobil by měl bez úhony přežít pád z 1,5metrové výšky nebo 30minutový pobyt metr pod vodní hladinou. Nijak jej nerozhází ani prašné prostředí.

Malé rozměry jdou na triko displeje s pouhými 5,3" a HD+ rozlišením. Jemnost je tedy dostatečná, avšak je potřeba připočítat rámečky, kterými je telefon připraven odolávat výše zmíněným pádům. Samsung vyzdvihuje také důležitost se dnes chránit, s tím souvisí funkce Glove Touch pro ovládání v rukavicích.

Galaxy XCover 5 je vybaven slušným procesorem Exynos 850 a 4GB operační pamětí. Nasazeno je 64GB úložiště a samozřejmě i slot pro paměťové karty. Potěší nasazení nejnovějšího Androidu 11. Oproti starším modelům se novinka nebude příliš lišit. Například si stále vystačí s minimem fotoaparátů a na zadní straně je pouze 16megapixelový snímač, nad displejem 5megapixelový selfies fotoaparát.

V telefonu je připravena baterie s kapacitou 3 000 mAh, což je dnešním měřítkem poměrně málo, avšak je potřeba vzít v potaz malý displej. Nabíjení bude probíhat 15W nabíječkou. Samsung Galaxy XCover 5 se začne na českém trhu nabízet již dnes, tedy 5. března, za poměrně vysokou cenu 7 499 Kč.