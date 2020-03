Samsung chystá One UI 2.5. Přinese gesta i do ostatních launcherů

Fotografie: Samsung

V současné době se v řadě Galaxy S20 od Samsungu nachází Android 10, březnové bezpečnostní záplaty a nadstavba One UI 2.1. Jihokorejský výrobce však již připravuje jednu větší aktualizaci, která povýší zmíněnou nadstavbu na verzi 2.5. Zásadní novinkou bude možnost využívat ovládání gesty i v launcherech třetích stran. Aktuálně je to možné jen přímo v One UI, pokud aktivujete jiný launcheru, musíte se spokojit s tlačítky ve spodní části displeje.

Nová funkce byla potvrzena přímo na komunitním fóru Samsungu, tudíž není pochyb o tom, že se ji dočkáme. Otázkou nyní zůstává, kdy. Vzhledem k tomu, že půjde o poměrně významnou změnu, budeme si muset nějaký ten měsíc počkat. Spekuluje se, že by One UI 2.5 mohlo být prezentováno společně s řadou Galaxy Note20, která se představí pravděpodobně v srpnu.