Modrý Samsung Galaxy S20 v redakci. Co vás o něm zajímá?

V redakci mobilenet.cz jsme pro vás již podrobně otestovali v současnosti nejvybavenější kousek Galaxy S20 Ultra. Jeho česká cena však startuje na 35 tisících korunách, což není zrovna málo. Mnozí se tak budou jistě pohlížet po zbylých dvou modelech nové řady Galaxy S20. Aktuálně pro vás testujeme ten vůbec nejmenší: základní Galaxy S20, který nám na test dorazil v líbivé světle modré variantě.

Náhrada za Galaxy S10e? Šlo by to

Po představení řady Galaxy S20 byla jistě nějaká skupina zájemců zklamaná. Jihokorejský výrobce nepředstavil nástupce loňského kompaktního Samsungu Galaxy S10e. Pokud chcete mermomocí nejnovější řadu a nehodláte si na telefon pořizovat brašnu, budete muset vzít zavděk právě Galaxy S20. Už po vybalení a prvním uchopení do ruky však poznáte, že to nebude tak hrozné, jak se to možná zprvu jevilo. Nová Galaxy S20 perfektně sedne i do menší ruky a příjemně se drží. Ještě aby ne, šířka necelých 70 milimetrů je totiž takřka identická s Galaxy S10e.

Beze změny je také tloušťka a liší se pouze výška, a to konkrétně o 9 milimetrů. Necelý centimetr bude rozhodovat, zda vám telefon sedne, či nikoliv. Samozřejmě u Galaxy S20 dosáhnete o něco hůře na horní okraj displeje, ale v rámci všech dnešních telefonů je Galaxy S20 jednoznačně kompaktnějším kouskem.

Zpracování snese přísná měřítka, veškeré části jsou příkladně slícované, vrzání je telefonu samozřejmě zcela cizí. Bohužel lesklé skleněné plochy přitahují otisky prstů. Ačkoliv na naší světlé verzi nejsou tolik viditelné, přesto je zapotřebí smartphone čas od času vyleštit.

Displej opět o krok napřed

V relativně malém těle je připraven 6,2palcový Super AMOLED panel s vysokým rozlišením a nově především 120Hz technologií. V tomto ohledu jde o výrazný mezigenerační skok a příjemnou změnu, byť se projeví zřejmě negativně na výdrži baterie, na což se zaměříme. Za povšimnutí stojí také již zcela minimální zakřivení displeje. Řadu Galaxy S20 bychom přídomkem zakřivený displej již takřka nemuseli doplňovat.

Osvědčené prostředí a fotoaparáty

Prostředí je osvědčenou klasickou, kterou Samsung již přes rok buduje. V námi testovaném kousku se tedy nachází Android 10, nadstavba One UI 2.0 a vůbec nejnovější bezpečnostní záplaty platné k 1. březnu 2020.

Na závěr jsme si nechali nakousnutí fotoaparátů. Galaxy S20 disponuje 12megapixelovým hlavním snímačem, 64megapixelovým teleobjektivem a 12megapixelovým ultraširokoúhlým fotoaparátem. V případě klasických snímků ve formátu 4:3 můžete pořídit snímek až v 64megapixelovém rozlišení, kdy velikost jedné fotografie hravě přesáhne i 20 MB.

Nový Samsung Galaxy S20 v redakci nadále testujeme. Pokud vás o něm cokoliv zajímá, neváhejte a zeptejte se nás přímo v diskuzi pod článkem.