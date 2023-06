S Vodafone One si zařídíte neomezený tarif s eSIM snadno a odkudkoliv

Fotografie: Vodafone

Vodafone oznámil spuštění zajímavé a na české poměry vcelku revoluční služby s názvem Vodafone One. Ta přináší novou nabídku mobilních tarifů, ale především doposud nevídanou volnost v podobě využívání služeb Vodafonu. Současně se ale musíte obrnit i jistou trpělivostí, protože ne vše je takové, na co jste doposud zvyklí u běžných tarifů.

Co je to Vodafone One?

Vodafone One je nová služba, která umožňuje si zřídit telefonní číslo s jedním ze tří neomezených tarifů během několika málo minut. Postačí si stáhnout aplikaci Vodafone One, která je dostupná pro Android, iOS a Huawei (AppGallery), vyplnit své údaje a zadat platební kartu. Následně už budete mít číslo aktivní, a to v případě, že si vyberete eSIM. S klasickou fyzickou kartou jen počkáte, až k vám dorazí a následně ji běžně aktivujete.

„Vodafone One představuje naši dlouhodobou strategii v poskytování telekomunikačních služeb. Nemusíte podepisovat smlouvy, chodit na pobočku, skládat jistinu nebo volat na linku. Žijeme v digitální době, proto nově dáváme lidem možnost si svobodně a nezávisle pořídit i spravovat své mobilní služby,“ říká Zohar Weitz, viceprezidentka Vodafonu pro nefiremní zákazníky.

Nabídka tarifů

Do počátku připravil Vodafone nabídku tří One tarifů, jejichž společným jmenovatelem je neomezené volání do všech sítí, neomezené SMS a neomezená data, co se týče počtu stažených GB. Liší se proto cenou a pak rychlostí stahování dat.

Tarif Basic One Super One Premium One Měsíční cena 697 Kč 997 Kč 1 307 Kč Rychlost stahování dat 4 Mb/s 20 Mb/s neomezeně (5G) Volání na čísla v EU ne ne 1 000 volných minut

Hlavní výhody

Předností služby Vodafone One je, že nejste nijak vázáni. Tarif používáte jen tehdy, když chcete a prostřednictvím aplikace můžete jeho využívání kdykoliv pozastavit a následně obnovit. Kvůli jakékoliv změně navíc nikdy nemusíte na prodejnu či kontaktovat infolinku.

Kdo si může pořídit Vodafone One?

V tuto chvíli se k Vodafone One může připojit kdokoliv, kdo chce nové telefonní číslo, případně kdo chce přejít s telefonním číslem od jiného operátora. Možnosti se však dle operátora mají postupně rozšiřovat.

Jaké služby lze s Vodafone One využívat?

Jakmile si aktivujete jeden ze tří výše zmíněných tarifů, můžete volat na všechna čísla v České republice a také na čísla v rámci dalších států EU, avšak to jen v případě tarifu Premium One a dokud vám nedojde 1 000 volných minut. Totéž platí o SMS zprávách. Samozřejmostí jsou i datové přenosy. Roaming je pak umožněn v rámci zemí EU.

Jaké služby nelze s Vodafone One využívat?

Jelikož jde o služby bez závazků, které jsou skrze platební kartu předplacené, nelze využívat nic navíc, co vám operátor již v rámci tarifu nenabídne. Nemůžete tudíž telefonovat na speciálně zpoplatněné linky. Nejde také odesílat Premium SMS, nijak si tedy nekoupíte třeba SMS jízdenku. Zapovězeny jsou také dárcovské SMS, tedy DMS. Nijak nebudete moci poslat MMS zprávy a vyjma nejvyššího tarifu Premium One nelze telefonovat na čísla do zahraničí. Zásadní rovněž je, že vám tarif nebude fungovat mimo EU, v těchto lokalitách vám maximálně přijde SMS.