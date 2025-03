Galaxy A36 vylepšuje v oblasti displeje, nabíjení i výkonu. Také mu chybí SD slot

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společně s Galaxy A56 a Galaxy A26 jsme se dnes dočkali oficiálního představení také „prostředního“ modelu Galaxy A36. Nabídne nejlepší poměr cena/výkon, co nového přináší a v čem se liší od dražšího modelu Galaxy A56?

Samsung Galaxy A56 a A36 jsou svěží prémiová střední třída

Lehčí i štíhlejší, ale také vyšší a širší

Hned na úvod prozradíme, že modely Galaxy A5X a Galaxy A3X jsou si tradičně podobné hned v několika oblastech, ale pochopitelně najdeme i nějaké rozdíly. V případě designu Samsung u Galaxy A36 vsadil na živější, spíše lesklé barvy, a to černou, bílou, zelenou a fialovou. Stejně jako u Galaxy A56 nechybí skleněná záda Gorilla Glass Victus či odolnost IP67, avšak rámeček je tentokrát pouze plastový. Výrobci se nicméně povedlo přijít s povedenou imitací hliníku u Galaxy A36, materiál je tedy prakticky matný a plast poznáte víceméně hlavně podle absence anténních předělů.

Také model A36 se dočkal zeštíhlující kúry, nově je o 14 gramů lehčí (hmotnost činí 195 gramů) a o 0,6 milimetru tenčí, tj. má tloušťku 7,4 milimetru. Novinka je zároveň o 1,3 mm vyšší oproti Galaxy A35 a drží se stejně příjemně jako Galaxy A56. Stejně tak nechybí ochrana IP67, ale jako slot u Galaxy A56, pojme také A36 pouze dvě nanoSIM karty, nikoliv kartu paměťovou. Odůvodněním je v tomto případě zajištění lepšího zážitku z používání systému, kterým je One UI 7.0. Samsung do telefonu integroval funkci Circle to Search a také přináší trochu AI v podobě automatických návrhů k smazání objektů u fotografií nebo například vytvoření vlastního filtru. Na rozdíl od Galaxy A56 však bude chybět automatický střih videa či funkce Nejlepší obličej.

Čipset od Qualcommu i 45W nabíjení

O výkon novinky se postará čipset Snapdragon 6 Gen 3, nikoliv čipset přímo z výroby Samsungu. Tento 4nm čip od Qualcommu má každopádně oproti Exynosu 1380 u Galaxy A35 nabídnout o 8 % vyšší výkon CPU a také umožňuje šestiletou softwarovou podporu. Samsung garantuje 6 velkých aktualizací operačního systému a 6 let bezpečnostních záplat, což bude nepochybně jedním z lákadel tohoto modelu. Stejně tak nechybí Knox Vault pro vysokou úroveň zabezpečení.

Zmíněný čipset pak doplní kombinace 6 + 128 GB, případně 8 + 256 GB, startovní úložiště se tedy stále pojí s menší velikostí RAM, což je vzhledem k délce softwarové podpory trochu škoda. Samsung Galaxy A36 má každopádně identickou obrazovku jako Galaxy A56, tedy Full HD+ Super AMOLED Infinity-O displej s HBM 1 200 nitů a maximem až 1 900 nitů. Samozřejmostí je rovněž optická čtečka prstů. V průstřelu rovněž najdeme novou 12Mpx selfie kamerku s podporou HDR videa, na zádech pak primární 50Mpx snímač (který je však menší než ten u Galaxy A56), 5Mpx makro senzor a 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv.

Oblast, kde rovněž došlo k vylepšení, je baterie, resp. nabíjecí výkon. Kapacita zůstala nezměněna a činí 5 000 mAh, nabíjecí výkon (výhradně drátově) však nově 45 W, čímž se cenově dostupný model z řady Galaxy A srovnává s vlajkovými telefony stejného výrobce. Za 30 minut nabíjení tak má dojít k doplnění 66 % kapacity baterie a plné nabíjení podle Samsungu trvá 68 minut, tedy shodně dlouho jako u Galaxy A56.

Cena a dostupnost

Také u tohoto modelu platí, že předobjednávky startují již 3. 3. a k prvním zákazníkům telefon dorazí 14. března. V rámci startovní nabídky platné až do 13. dubna pak bude možné získat elektronický voucher, s nímž se lze dostat na cenu 9 999 Kč (8 + 256 GB), případně 8 999 Kč (6 + 128 GB). Standardní nezlevněné ceny pak činí 10 999 Kč a 9 499 Kč, rozdíl je tak 1 500 Kč namísto 1 000 Kč u modelu Galaxy A56 a jeho 128 a 256 GB, ačkoliv tyto verze mají shodnou 8 GB RAM.

