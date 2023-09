Rozbalujeme opravdu levné chytré hodinky Redmi Watch 3 Active

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Letošní novinka v podobě Redmi Watch 3 Active se na českém trhu nabízí za necelých tisíc korun, přesto jde o regulérní hodinky s velmi dobrou výbavou.

Pořídíte je v poměrně malé krabičce, ve které se nachází samotný přístroj s již nasazeným silikonovým řemínkem, který má jednoduché zapínání ve stylu oblíbených Smart Bandů od Xiaomi. To sice nepůsobí zcela jistě, na druhou stranu drží zatím dobře a například méně zkušeným uživatelům či dětem se bude dobře zapínat. Dále v krabičce najdete nezbytné manuály a rovněž nabíjecí kabel s USB-A na jednom konci a piny na konci druhém, které se magneticky přichytí ke spodní části hodinek.

Samotné hodiny se nabízí v černé či šedé variantě. Na test máme k dispozici první variantu. Na první pohled byste nepoznali, že zařízení stojí jen tisíc korun. Větší rozměry a vkusně lesklý rámeček vypadá k světu. Na pravém boku je pak jediné ovládací tlačítko, avšak zbytek samozřejmě obstarává dotykový displej. Jde mimochodem o IPS panel s úhlopříčkou 1,83", což je rozhodně nadprůměrná velikost. Hodinky jsou kompatibilní s aplikací Mi Fitness a operačními systémy Android a iOS. Samozřejmostí je kompletní lokalizace do českého jazyka.

Na displej můžete umístit jeden z 200 nabízených ciferníků, což znamená, že by si měl vybrat skutečně každý. Hodinky dokáží měřit okysličení krve, srdeční tep či váš spánek, a to nepřetržitě. Jsou připraveny i na sport, k dispozici je 100 sportovních aktivit a také odolnost proti vodě až do 5 ATM. Neobvyklou vlastností u takto levných chytrých hodinek je možnost telefonovat skrze spárovaný telefon, neboť na těle nechybí mikrofon a reproduktor.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active začínáme testovat a v případě dotazů nám je neváhejte položit v diskuzi pod tímto článkem.