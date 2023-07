Chytré hodinky Xiaomi Redmi Watch 3 Active lákají velkým displejem a nízkou cenou

Fotografie: Xiaomi

Trh s cenově dostupnými chytrými hodinkami se zřejmě pořádně zatřese díky příchodu novinky Xiaomi Redmi Watch 3 Active. Na první pohled jde spíše o sportovně laděný model baculatějšího vzhledu. Zaujme však i displejem, jehož úhlopříčka vystoupala na 1,83", avšak rozlišení se drží spíše při zemi. Jas má solidní maximální hodnotu 450 nitů.

Na displej si můžete umístit jeden z 200 nabízených ciferníků, což znamená, že by si měl vybrat skutečně každý. Hodinky dokáží měřit okysličení krve, srdeční tep či váš spánek, a to případně zcela nepřetržitě. Jsou připraveny i na sport, k dispozici je 100 sportovních aktivit a také vítaná odolnost proti vodě až do 5 ATM.

Velkou výhodou je, že Redmi Watch 3 Active budou i spolehlivou prodlouženou rukou vašeho telefonu. Informují vás nejen o nových zprávách ze všech možných aplikací, ale dokonce zvládají i telefonní hovory. Na těle hodinek je mikrofon i reproduktor, což je poměrně nevídaná vlastnost u cenově dostupných hodinek.

Také mají baterii s kapacitou 289 mAh, která dle výrobce slibuje 12denní výdrž při běžném používání. Opětovné nabití zabere zhruba 2 hodiny.

Xiaomi Redmi Watch 3 jsou k dispozici v černé a šedé variantě, přičemž cena je stanovena na 999 Kč.