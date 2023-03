Rok skládaček? Zřejmě ji chystá také Realme

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Poslední roky se na trh dostaly telefony s ohebnými displeji. V případě Evropy, potažmo českého trhu, však šlo v drtivé většině případů o Samsung, okrajově pak o Motorolu a Huawei. Ostatní výrobci buď vyčkávali a vyčkávají, nebo své první vlaštovky prodávali jen na domácím čínském trhu.

Ledy se však v letošním roce dávají pomalu do pohybu. Například na sousední slovenský trh dorazilo povedené Oppo Find N2 Flip, vlastní počin ukázalo Tecno, potvrdilo OnePlus a vážně jej zvažuje Realme. Naznačuje to na Twitteru Madhav Sheth, viceprezident Realme a prezident Realme International. Ten se svých sledujících dotazuje, zda by chtěli spíše Realme Fold, nebo Realme Flip. Výrobce tak zřejmě zvažuje jak telefon „knížkového typu“, tak i oblíbenou véčkovou konstrukci.

V tuto chvíli se Madhav Sheth omezil jen na tento náznak. I z něj je však zřejmé, že Realme rozhodně nehodlá telefony s ohebným displejem dlouze ignorovat a brzy se dozvíme více informací.